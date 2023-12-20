В преддверии Нового года тюменцы стали чаще попадать в аварии

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что за минувшие два дня в регионе произошли 23 аварии: в них погибли три человека и 27 получили травмы.
«Пять аварий случились на федеральных трассах Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень Омск. В трех ДТП пострадали дети, две аварии спровоцировали пьяные водители», — уточнили в ГИБДД.
С завтрашнего дня и до окончания выходных на дорогах Тюмени и Тюменского района будут работать дополнительные наряды полка ДПС.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек. Столкнулись микроавтобус и большегруз.