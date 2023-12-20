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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

ГИБДД усилит контроль за тюменскими дорогами из-за участившихся ДТП

В преддверии Нового года тюменцы стали чаще попадать в аварии

20 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI

ГИБДД усилит контроль за тюменскими дорогами из-за участившихся ДТП

В последние недели декабря на дорогах Тюменской области обострилась аварийная обстановка. С 21 декабря дорожно-патрульные службы переходят на усиленный режим работы.
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ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что за минувшие два дня в регионе произошли 23 аварии: в них погибли три человека и 27 получили травмы.

«Пять аварий случились на федеральных трассах Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень Омск. В трех ДТП пострадали дети, две аварии спровоцировали пьяные водители», — уточнили в ГИБДД.

С завтрашнего дня и до окончания выходных на дорогах Тюмени и Тюменского района будут работать дополнительные наряды полка ДПС.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек. Столкнулись микроавтобус и большегруз.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#ДПС#Аварии#Дороги#Аварийность#Нетрезвые водители#Любовь Селезнева
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