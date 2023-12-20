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В Тюменской области автобус с рекламой выборов Президента попал в жесткое ДТП

В Тюменской области автобус с рекламой выборов Президента попал в жесткое ДТП

20 декабря 2023, 14:11
Фото: 1MI
Как мы сообщали, в Голышмановском районе на 219 км трассы Тюмень — Омск произошло столкновение автомобиля «Опель Астра» с автобусом, рекламирующим выборы президента России. От удара с легковушкой «ПАЗ» отбросило в кювет.

Стали известны подробности аварии. Известно, что автобус развозит рабочих одного из местных предприятий. В момент ДТП в салоне, кроме 49-летнего водителя, находился один пассажир. Оба пострадали. Также травмировались три человека из иномарки.

Фото: Тюменский Популист/телеграм-канал

По предварительной версии, причиной автоаварии стал выезд на встречку «Опеля», за рулем которого находилась 27-летняя водитель.

«В аварии ранены оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22-х и 33-х лет. У всех пострадавших незначительные повреждения», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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Автобус был украшен рекламой предстоящих в марте выборов Президента России. Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте следующего года. Одним из кандидатов станет действующий глава государства Владимир Путин. О своем участии в выборной кампании он заявил 8 декабря.

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#Общество#Ирина Швецова
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