В Тюменской области автобус с рекламой выборов Президента попал в жесткое ДТП

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Стали известны подробности аварии. Известно, что автобус развозит рабочих одного из местных предприятий. В момент ДТП в салоне, кроме 49-летнего водителя, находился один пассажир. Оба пострадали. Также травмировались три человека из иномарки.
По предварительной версии, причиной автоаварии стал выезд на встречку «Опеля», за рулем которого находилась 27-летняя водитель.
«В аварии ранены оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22-х и 33-х лет. У всех пострадавших незначительные повреждения», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
Автобус был украшен рекламой предстоящих в марте выборов Президента России. Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте следующего года. Одним из кандидатов станет действующий глава государства Владимир Путин. О своем участии в выборной кампании он заявил 8 декабря.