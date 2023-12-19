Названы самые популярные у тюменцев направления для перелетов

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В этом году жители Тюменской области часто летали в Москву и Ереван. В общей сложности в рейтинге авиаперевозок в города России на Москву приходятся 37,1% от общего числа авиазаказов.
Следующий в рейтинге — Санкт-Петербург: на него приходятся 18,8% бронирований. На третьем месте — Сочи с 10,2%. По сравнению с прошлым годом, количество перелетов в этот город выросло на 15%.
В рейтинге перелетов в зарубежные города лидирует Ереван — 28,1%. За последние два года тюменцы стали летать туда на 83% чаще. Баку с 16,4% занял второе место, замыкает тройку Ташкент — 11,8%.
Аналитики добавили, что средняя стоимость билета в одну сторону внутри страны составила 7 200 рублей, а за ее пределы — 16 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили почти все прямые билеты заграницу на новогодние праздники. Если и остались билеты, их покупка влетит в копеечку.