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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В этом году тюменцы предпочитали летать в Москву и Ереван

Названы самые популярные у тюменцев направления для перелетов

19 декабря 2023, 04:37
Фото: 1MI

В этом году тюменцы предпочитали летать в Москву и Ереван

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда тюменцы предпочитали летать в этом году. Рейтингом они поделились с РБК Тюмень.

В этом году жители Тюменской области часто летали в Москву и Ереван. В общей сложности в рейтинге авиаперевозок в города России на Москву приходятся 37,1% от общего числа авиазаказов.

Следующий в рейтинге — Санкт-Петербург: на него приходятся 18,8% бронирований. На третьем месте — Сочи с 10,2%. По сравнению с прошлым годом, количество перелетов в этот город выросло на 15%.

В рейтинге перелетов в зарубежные города лидирует Ереван — 28,1%. За последние два года тюменцы стали летать туда на 83% чаще. Баку с 16,4% занял второе место, замыкает тройку Ташкент — 11,8%.

Аналитики добавили, что средняя стоимость билета в одну сторону внутри страны составила 7 200 рублей, а за ее пределы — 16 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили почти все прямые билеты заграницу на новогодние праздники. Если и остались билеты, их покупка влетит в копеечку.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Самолет#Самолеты#Путешествия#Билеты#Перелет#Любовь Селезнева
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