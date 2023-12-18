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Легендарную «Катюшу» сыграли гармонисты на борту самолета Тюмень-Москва

Легендарную «Катюшу» сыграли гармонисты на борту самолета Тюмень-Москва

18 декабря 2023, 16:16
«Кто знает слова, подпевайте!». Такой фразой сопроводили гармонисты исполнение легендарной «Катюши» на борту самолета рейсом Тюмень-Москва. Она прозвучала для пассажиров на высоте 10 тысяч метров.

Музыканты коллектива «ГармоньДрайв» возвращались этим рейсом в Москву после выступления на закрытии фестиваля-конкурса «Гамония». «Катюша» на борту стала оригинальным поздравлением с Днем ракетных войск, который ежегодно отмечают 17 декабря.

Для пассажиров сыграли руководитель коллектива Павел Уханов и заслуженный гармонист России Владимир Бутусов.

— Время в полете для пассажиров пролетело с нами незаметно. Посадка была мягкой, а настроение отличным! — поделились сами гармонисты.

Они также опубликовали видео выступления на большой высоте. Судя по кадрам, пассажиры действительно оценили его высоко — многие снимали исполнителей на видео.

Ранее «Наш город» рассказывал о чудесном спасении, которое произошло на борту самолета Москва-Тюмень. У одного из пассажиров перестало биться сердце, но профессиональные действия тюменских медиков, также оказавшихся среди пассажиров, спасли мужчине жизнь.

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#Видео#Тюмень#Тюменская область#Самолет#Пассажиры#Песни#Музыканты#Инна Доровская
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