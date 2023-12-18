Легендарную «Катюшу» сыграли гармонисты на борту самолета Тюмень-Москва

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Музыканты коллектива «ГармоньДрайв» возвращались этим рейсом в Москву после выступления на закрытии фестиваля-конкурса «Гамония». «Катюша» на борту стала оригинальным поздравлением с Днем ракетных войск, который ежегодно отмечают 17 декабря.
Для пассажиров сыграли руководитель коллектива Павел Уханов и заслуженный гармонист России Владимир Бутусов.
— Время в полете для пассажиров пролетело с нами незаметно. Посадка была мягкой, а настроение отличным! — поделились сами гармонисты.
Они также опубликовали видео выступления на большой высоте. Судя по кадрам, пассажиры действительно оценили его высоко — многие снимали исполнителей на видео.
Ранее «Наш город» рассказывал о чудесном спасении, которое произошло на борту самолета Москва-Тюмень. У одного из пассажиров перестало биться сердце, но профессиональные действия тюменских медиков, также оказавшихся среди пассажиров, спасли мужчине жизнь.