Легендарную «Катюшу» сыграли гармонисты на борту самолета Тюмень-Москва

Ранее «Наш город» рассказывал о чудесном спасении, которое произошло на борту самолета Москва-Тюмень. У одного из пассажиров перестало биться сердце, но профессиональные действия тюменских медиков, также оказавшихся среди пассажиров, спасли мужчине жизнь.