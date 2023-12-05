Авиакомпания «Ямал» запустит новые рейсы в новогодний каникулы

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, из Тюмени в Салехард и обратно вылеты будут выполнять 5 и 7 января. Кроме того, перевозчик запустит новые рейсы из Салехарда в Москву и обратно 6 и 9 января.
Продажа авиабилетов уже открыта. Их стоимость составляет 7 тысяч 650 рублей по маршрутам Тюмень — Салехард и Салехард — Тюмень и 10 тысяч 990 рублей по маршрутам Салехард — Москва и Москва — Салехард.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу, 2 декабря, в тюменском Рощино совершил экстренную посадку по техническим причинам самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший из Ноябрьска в Уфу. На борту воздушного судна находилось более 70 пассажиров.