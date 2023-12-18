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Тюменцы раскупили прямые билеты заграницу на Новый год

Погреться на длинных праздниках. Тюменцы раскупили билеты заграницу перед Новым годом

18 декабря 2023, 13:36
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили прямые билеты заграницу на Новый год

Путешествие в теплые страны на новогодних праздниках и перед ними для тюменцев — уже под угрозой. Билетов на рейсы заграницу почти не осталось, а те, что есть, обойдутся в весьма внушительную сумму.

Вылететь в период с 20 по 30 декабря по-прежнему можно в Таджикистан и Азербайджан. Хоть и за баснословные суммы. Возможность улететь заграницу изучили журналисты 72.RU.

Так, например, билет до Баку и обратно на одного человека обойдется тюменцам в 46 тысяч рублей. До Худжанда — второго по величине города Таджикистана — перелет будет чуть дешевле, около 43,5 тысяч. Но это — если с долгой пересадкой. В пути обратно придется провести больше полутора суток. Если чуть быстрее — уже 57 тысяч. За багаж, кстати, придется еще доплатить.

При этом прямые рейсы из аэропорта «Рощино» существуют в гораздо большее количество стран. Так, улететь из Тюмени можно в ОАЭ, Таиланд, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбексистан и Киргизию.

У тюменцев, конечно, остается возможность попутешествовать. Можно найти самолеты с пересадками, а можно, например, покататься на поезде по России. «Наш город» ранее рассказывал о том, что из Тюмени запустят дополнительный поезд до Оренбурга. Рейсы запланированы на 27 декабря, 2 и 6 января, а также на 29 декабря, 4 и 8 января.

Стоимость билетов начинается от 3,5 тысяч рублей, если выбирать плацкартный вагон, и от 4,5 — если ехать в купе. В пути придется провести чуть больше суток — дорога займет 28,5 часов.

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#Тюмень#Россия#Тюменцы#Праздники#Новый год#Путешествия#Азербайджан#Таджикистан#Билеты#Оренбург#Поезд#Путешествие#Инна Доровская
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