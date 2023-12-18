Погреться на длинных праздниках. Тюменцы раскупили билеты заграницу перед Новым годом

Так, например, билет до Баку и обратно на одного человека обойдется тюменцам в 46 тысяч рублей. До Худжанда — второго по величине города Таджикистана — перелет будет чуть дешевле, около 43,5 тысяч. Но это — если с долгой пересадкой. В пути обратно придется провести больше полутора суток. Если чуть быстрее — уже 57 тысяч. За багаж, кстати, придется еще доплатить.