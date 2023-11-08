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Поезд Деда Мороза приедет в Тюменскую область в конце ноября

Поезд Деда Мороза приедет в Тюменскую область в конце ноября

8 ноября 2023, 05:23
Фото: 1MI
Дед Мороз и Снегурочка посетят сразу два города области. Гостей Поезда ждут представления, игры и подарки.

11 ноября Дед Мороз отправится в путешествие по России и за два месяца посетит более 80 городов страны. В этом году в рамках ежегодного тура его ждут жители Тюмени и Тобольска.

Как сообщается на сайте «Поезд Деда Мороза», горожан ждут анимационная программа, подарки, чаепитие, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и посещение самого поезда, но вход только по билетам.

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В Тюмень поезд прибудет 26 ноября в 10:00, отправление поезда в 16:00. В Тобольск Дед Мороз приедет 27 ноября. Прибытие на станцию в 12:00, отправление — в 16:00. Организаторы уточняют, что в расписание могут вноситься изменения.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени ищут Снегурочек, им готовы платить по 50 тысяч рублей. Работодатель предупреждает, что кандидата ждет строгий отбор и плотный график.

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