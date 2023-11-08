Поезд Деда Мороза приедет в Тюменскую область в конце ноября

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
11 ноября Дед Мороз отправится в путешествие по России и за два месяца посетит более 80 городов страны. В этом году в рамках ежегодного тура его ждут жители Тюмени и Тобольска.
Как сообщается на сайте «Поезд Деда Мороза», горожан ждут анимационная программа, подарки, чаепитие, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и посещение самого поезда, но вход только по билетам.
В Тюмень поезд прибудет 26 ноября в 10:00, отправление поезда в 16:00. В Тобольск Дед Мороз приедет 27 ноября. Прибытие на станцию в 12:00, отправление — в 16:00. Организаторы уточняют, что в расписание могут вноситься изменения.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени ищут Снегурочек, им готовы платить по 50 тысяч рублей. Работодатель предупреждает, что кандидата ждет строгий отбор и плотный график.