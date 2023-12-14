Дополнительный поезд из Тюмени в Оренбург запустят на новогодних праздниках

На 29 декабря, кстати, билетов до Оренбурга уже нет. На остальные дни стоимость билетов начинается от 3,5 тысяч рублей, если выбирать плацкартный вагон, и от 4,5 — если ехать в купе. В пути придется провести чуть больше суток — дорога займет 28,5 часов. В поезде, отмечают железнодорожники, будет предусмотрено разделение на мужские и женские купе, а также доступны вагоны с возможностью провоза животных. Обязательно будут и места для инвалидов.