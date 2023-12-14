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Дополнительный поезд из Тюмени в Оренбург запустят на новогодних праздниках

Дополнительный поезд из Тюмени в Оренбург запустят на новогодних праздниках

14 декабря 2023, 16:01
Фото: 1MI
Дополнительные составы отвезут тюменцев в Оренбург и обратно на новогодних праздниках. Запланировано по три рейса в каждую сторону.

Поезд под номером 222/221 Оренбург-Тюмень удобен, скорее, для гостей нашего города, чем для путешествий самих тюменцев.

Рейсы из Оренбурга запланированы на 27 декабря, 2 и 6 января. Из Тюмени уехать можно будет 29 декабря, а также 4 и 8 января.

На 29 декабря, кстати, билетов до Оренбурга уже нет. На остальные дни стоимость билетов начинается от 3,5 тысяч рублей, если выбирать плацкартный вагон, и от 4,5 — если ехать в купе. В пути придется провести чуть больше суток — дорога займет 28,5 часов. В поезде, отмечают железнодорожники, будет предусмотрено разделение на мужские и женские купе, а также доступны вагоны с возможностью провоза животных. Обязательно будут и места для инвалидов.

Ранее «Наш город» рассказывал о новых прямых рейсах из Тобольска в Новосибирск. Их запустят с 4 января.

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