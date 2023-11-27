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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Поезд Деда Мороза прибыл в Тобольск

Юные жители Тобольска встретили поезд Деда Мороза

27 ноября 2023, 07:31
Фото: 1MI

Поезд Деда Мороза прибыл в Тобольск

На железнодорожном вокзале в Тобольске сегодня не протолкнуться: там свою остановку сделал поезд Деда Мороза, который так ждали юные горожане.

Посетителей ждет развлекательная программа с представлениями, играми и подарками. Вместе с Дедом Морозом в Тобольск прибыли Снегурочка, зайцы и множество других сказочных персонажей.

Дед Мороз отправился в путешествие по России 11 ноября. За два месяца он посетит 80 городов страны.

Видео: Типичный Тобольск / Телеграм

В гостях у жителей Тобольска Дед Мороз пробудет до 16 часов вечера, после чего он продолжит свой путь.

Вчера Дед Мороз заезжал в Тюмень. На тюменском железнодорожном вокзале также не обошлось без аншлага.

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