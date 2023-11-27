Юные жители Тобольска встретили поезд Деда Мороза

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Посетителей ждет развлекательная программа с представлениями, играми и подарками. Вместе с Дедом Морозом в Тобольск прибыли Снегурочка, зайцы и множество других сказочных персонажей.
Дед Мороз отправился в путешествие по России 11 ноября. За два месяца он посетит 80 городов страны.
В гостях у жителей Тобольска Дед Мороз пробудет до 16 часов вечера, после чего он продолжит свой путь.
Вчера Дед Мороз заезжал в Тюмень. На тюменском железнодорожном вокзале также не обошлось без аншлага.