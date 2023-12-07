Тюменские власти увеличат число вертолетных рейсов в труднодоступные села в 2024 году

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Также в вертолётный маршрут «Тобольск — Вагай — Осиновская — Вершинская — Вагай — Тобольск» будет включена остановка в деревне Малый Уват Вагайского района.
«Маршрутная сеть и расписание авиарейсов формируется по принципу достижения оптимального соотношения затрат на перевозки и максимального охвата населения, проживающего в труднодоступной местности. Важно, чтобы рейсы были эффективными, ведь бюджет субсидирует 98% стоимости перелёта», — пояснил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.
В агентстве отметили, что работа по составлению расписания вертолетных рейсов ведётся при взаимодействии с главами сельских поселений и администраций Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов. В прошлом году в маршрутную сеть добавили тобольские деревни Вармахли и Топкинская.
Вертолетные рейсы выполняются на Ми-8. За один рейс борт может принять восемь пассажиров. Они, по решению главы региона Александра Моора, пришли на смену самолетам АН-2, которые менее надежны и очень зависимы от погодных условий.