nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Тюменские власти увеличат число вертолетных рейсов в труднодоступные села в 2024 году

Тюменские власти увеличат число вертолетных рейсов в труднодоступные села в 2024 году

7 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
В следующем году в труднодоступные села Тюменской области вертолеты будут летать чаще. Планируется, что число авиаперевозок увеличится с 253 до 291 рейсов. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказали в главном управлении строительства региона.

Также в вертолётный маршрут «Тобольск — Вагай — Осиновская — Вершинская — Вагай — Тобольск» будет включена остановка в деревне Малый Уват Вагайского района.

«Маршрутная сеть и расписание авиарейсов формируется по принципу достижения оптимального соотношения затрат на перевозки и максимального охвата населения, проживающего в труднодоступной местности. Важно, чтобы рейсы были эффективными, ведь бюджет субсидирует 98% стоимости перелёта», — пояснил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

В агентстве отметили, что работа по составлению расписания вертолетных рейсов ведётся при взаимодействии с главами сельских поселений и администраций Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов. В прошлом году в маршрутную сеть добавили тобольские деревни Вармахли и Топкинская.

Вертолетные рейсы выполняются на Ми-8. За один рейс борт может принять восемь пассажиров. Они, по решению главы региона Александра Моора, пришли на смену самолетам АН-2, которые менее надежны и очень зависимы от погодных условий.

«Проще на вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками
Узнать подробнее
Читайте также:
Требовали 16 миллионов: тюменского перевозчика оштрафовали за срывы рейсаТюменские врачи выходили малыша, родившегося весом в 510 граммовПункты обогрева придут на помощь тюменским автомобилистам
#Общество#Касается каждого#Ирина Швецова#Перевозки#Вертолеты#Пассажирские перевозки#Перевозка пассажиров
Подпишитесь
«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика
Сегодня, 11:28
«Виноваты мужчины со стажем»: почему в Тюменской области чаще всего происходят ДТП
Сегодня, 10:45
В Тюмени детсадовцев отправили мыть унитазы за непослушание
Сегодня, 08:28
Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
Сегодня, 06:25
Главный синоптик России рассказал, какой будет новогодняя ночь в Тюмени
Сегодня, 09:00
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Сегодня, 07:22