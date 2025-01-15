Мне нечего оставить внукам. История преданного тобольского офицера, погибшего на СВО

После ухода из органов Владимир работал на стройке и подрабатывал. Платили мало, но физическая подготовка позволяла ему выполнять сложную работу и не унывать. Все, о чем тогда мечтал погибший, по словам дочери, это обеспечение семьи и внуков, чтобы можно было оставить им что-то после себя. А когда началась специальная военная операция — Владимир не смог остаться в стороне.