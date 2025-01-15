Мне нечего оставить внукам. История преданного тобольского офицера, погибшего на СВО

Posted 15 января, 01:04
Published 15 января, 01:04
Modified 15 января, 01:04
Updated 15 января, 01:04
14 января администрация Тобольска распространила информацию: глава города Петр Вагин вручил родственникам семи погибших тоболяков ордена Мужества и медали «За Отвагу». Один из павших горожан — Владимир Перескок, человек сложной судьбы и несгибаемой воли. Он вступил в борьбу с безжалостной системой и в итоге отдал жизнь, но не уступил своим принципам.
В прошлом Владимир Перескок — уважаемый и опытный работник внутренних органов, начавший свою деятельность еще в конце 80-х годов. Его знали и уважали, он быстро добрался до должности начальника уголовного розыска в Тобольске. Считался одним из лучших сотрудников, пока всего одна история не пустила под откос всю жизнь некогда уважаемого милиционера, много лет боровшегося с преступностью.
Подлоги, требования об увольнении и махинации от коллег вынудили Владимира уйти из органов, лишиться звания и престижной работы, уйдя в подработки. А когда началось СВО — мужчина подписал контракт, надеялся, что вернется, будет, что наконец-то сможет хоть что-то оставить внукам. С Владимиром простились осенью 2024 года. На фронте он пробыл всего два месяца.
Редакция «Нашего Города» пообщалась с дочерью погибшего бойца Тамарой Бруславской. Она рассказала о том, кем был ее отец, как пытался бороться с несправедливостью и вернуть себе честь и погоны офицера, а также как решился уйти на фронт.
Владимир родом из небольшой деревни в Красноярском крае. Он всегда мечтал о карьере военного. В детстве часто играл в войнушку и думал, что когда-нибудь сможет надеть реальный мундир, об этом рассказывал и своим детям и близким.
«Люди поколения наших родителей более патриотичны, это их родители были участниками ВОВ. Их поколение ближе к тем событиям. Папа очень любил все военное, всегда жалел о том, что не остался в армии, когда ему это предлагали», — рассказала дочь Владимира Перескока.
Вместо армии папа отправился служить в правоохранительные органы. Пришел в ОВД Тобольска в 1983 году, проработав там 20 лет, параллельно поучаствовал в боевых действиях в Чечне во время первой кампании. В статусе «ветерана боевых действий» начал работать в уголовном розыске, считался одним из лучших сотрудников, вплоть до 2001 года. А потом случилось то, что перевернуло всю жизнь Владимира с ног на голову.
О своем отчаянном положении Владимир успел написать статью в 2020-м году. По его словам, в 2001 году у него начались проблемы в отношениях с руководством. Будучи начальником розыска, Владимир стал неудобен начальству, от него решили избавиться, возбудив против него дело по преступлению, которое он не совершал.
«С 25 на 26 августа 2001 в дежурные сутки был укрыт состав преступления разбой грабёж. Оперативный дежурный вызов принял, отправил в больницу группу и принял заявление от пострадавшего. В свою очередь, сотрудники о заявлении докладывать не стали, а порвали и выбросили его. Три года меня гоняли из угла в угол и требовали уволиться, пока в приказном порядке в 2003 году не заставили уйти», — написал тогда Владимир Перескок.
Так просто Владимир дело не оставил. Начал собственное расследование. И решил, что его оклеветали.
«Все бывшие сослуживцы папы знают эту историю. И знают, что его подставили. Знают, что с ним поступили несправедливо, говорили даже, что документ о его восстановлении в должности и звании был, просто это было невыгодно руководству. Никто не любит признавать свои ошибки, тем более платить за них», — рассказала дочь погибшего.
На то, что документы о восстановлении в звании действительно были, указывает и сам Владимир в своей статье, он смог достучаться до высшего руководства, однако это тоже не помогло, хотя на стороне Владимира была Москва.
«Папа всю эту государственную систему прошел неоднократно с низу до верху и понял, что эта система отписок и перенаправления бумажек и ответственности с одной инстанции на другую и никто из должностных лиц разбираться не будет. И слова, распоряжения выше поставленных лиц никакого значения на местном уровне не имеют, так как на местном уровне дают удобные для себя ответы. А настоящие проверки никто не проводит», — сетует Тамара Бруславская.
Больше трех лет Владимир пытался добиться восстановления в должности и возврата звания, но побороть систему не смог. Это ударило по Владимиру не только физически, но и ментально. В какой-то момент, он, можно сказать, замкнулся в себе, начал думать, что ничего не стоит. В какой-то степени, потерянная должность и подтолкнула Владимира пойти на фронт.
«Если бы восстановился в должности и на работе, был бы более обеспеченным человеком и нужда бы его не погнала на фронт. Вышел бы пенсию в звании и погонах, как того всегда хотел. А возможно и продолжал бы работать, даже после пенсии, и силы у него были, и желание. Не сумел добиться восстановления, это же влияет на самооценку человека. Зато пошел на фронт и доказал, в первую очередь самому себе, что чего-то стоит. И смелости хватило и решимости принять такое решение — пойти на СВО, без колебаний», — рассказала дочь погибшего.
После ухода из органов Владимир работал на стройке и подрабатывал. Платили мало, но физическая подготовка позволяла ему выполнять сложную работу и не унывать. Все, о чем тогда мечтал погибший, по словам дочери, это обеспечение семьи и внуков, чтобы можно было оставить им что-то после себя. А когда началась специальная военная операция — Владимир не смог остаться в стороне.
В свои 63 года был готов пойти на передовую, причем собрался туда вместе с сослуживцами из Чечни. Уйти хотел во время мобилизации, но ему отказали.
«В 2024 году он заключил свой роковой контракт, знаем точно, он хотел вернуться домой и далее жить мирно, проводить время с внуками. Он был уверен, что вернется, что все будет хорошо, что справится. Ни тени сомнения, такая непоколебимая решимость. Он всегда шел до конца, несмотря ни на что. Его целеустремленности можно было позавидовать и энергии, с которой он шел к цели», — рассказывает Тамара Бруславская.
На фронт Владимир попал, можно сказать, в самое пекло. Был обычным старшиной в мотострелковом взводе, ходил на боевые задания. Сразу был отправлен под начало группы войск центр, которые вели бои в ДНР под Авдеевкой. Туда попал из-за большого боевого опыта как в Чечне, так и в органах.
На связь перестал выходить 23 июля. На фронт мужчину проводили 12 числа, а ровно через 2 месяца он погиб.
«С того момента, как перестал выходить на связь, активно его искали, звонили по всем доступным номерам, отправляли официальные запросы на предоставление информации о нем, до сих пор ждем ответа. Казалось много возможностей предоставлено для получения информации о своих родных, по факту они бесполезны», — рассказала дочь погибшего.
Простились с Владимиром 5 октября, так и не увидев тела.
«Пришли не только родственники, были и соседи и сослуживцы, одноклассники моей сестры и даже мелкие жулики, которых он когда-то задерживал, все знали папу и все знали, что он за человек», — вспоминает Тамара Бруславская.
Теперь погибшему бойцу вручили Орден Мужества посмертно, получала его лично дочка Владимира. Но и без награды Владимир оставался для всей своей семьи не просто героем, а настоящим символом мужества, храбрости и отваги.
«Не исключено, что если бы папа был восстановлен в должности и звании, он все равно бы нашел возможность поехать на СВО — Родину защищать. Но возможно, уже в другом качестве, в другом звании и в служебную командировку. Мы до сих пор ждем папу, думаем, что вернется, что произошла ошибка, ведь таких историй не мало на СВО. Все еще надеемся», — говорит дочь павшего бойца.