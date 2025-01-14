Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову пятый раз отказали в отправке на СВО

Posted 14 января, 07:48
Published 14 января, 07:48
Modified 14 января, 08:46
Updated 14 января, 08:46
По словам отца тюменского срочника Салима Шамсутдинова, причины такого решения его сыну не объясняют, пишет Ура.Ру.
«Формально их и нет — у него отсутствуют взыскания. Статьи Уголовного кодекса, по которым он осужден, не противоречат его желанию. Рамиль хочет служить Родине, но ему не дают этого делать», — сообщил отец срочника.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия АК-74 в октябре 2019 года. Он убил двух офицеров, шестерых срочников и контрактников. Еще два человека пострадали. Свой поступок тогда Шамсутдинов объяснил отчаянием вследствие дедовщины и издевательств. Факт морального и физического насилия позже был доказан — одного из обидчиков Шамсутдинова приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу.
Рамиль Шамсутдинов за свои деяния получил 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменца, получившего тяжелое ранение на СВО, пытается добиться его возвращения домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму.