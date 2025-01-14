Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову пятый раз отказали в отправке на СВО

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия АК-74 в октябре 2019 года. Он убил двух офицеров, шестерых срочников и контрактников. Еще два человека пострадали. Свой поступок тогда Шамсутдинов объяснил отчаянием вследствие дедовщины и издевательств. Факт морального и физического насилия позже был доказан — одного из обидчиков Шамсутдинова приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу.