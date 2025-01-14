nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 07:48

Published 14 января, 07:48

Modified 14 января, 08:46

Updated 14 января, 08:46

Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову вновь отказали в отправке на СВО

Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову пятый раз отказали в отправке на СВО

14 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.

Расстрелявшему сослуживцев тюменцу Шамсутдинову вновь отказали в отправке на СВО

Сюжет
Бойцы СВО
Тюменцу Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в 2019 году восемь сослуживцев, в очередной раз отказали в контракте на службу в зоне специальной военной операции. В отправке на СВО ему отказывают уже в пятый раз.

По словам отца тюменского срочника Салима Шамсутдинова, причины такого решения его сыну не объясняют, пишет Ура.Ру.

«Формально их и нет — у него отсутствуют взыскания. Статьи Уголовного кодекса, по которым он осужден, не противоречат его желанию. Рамиль хочет служить Родине, но ему не дают этого делать», — сообщил отец срочника.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия АК-74 в октябре 2019 года. Он убил двух офицеров, шестерых срочников и контрактников. Еще два человека пострадали. Свой поступок тогда Шамсутдинов объяснил отчаянием вследствие дедовщины и издевательств. Факт морального и физического насилия позже был доказан — одного из обидчиков Шамсутдинова приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу.

Рамиль Шамсутдинов за свои деяния получил 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В Тюменской области вербуют заключенных для СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменца, получившего тяжелое ранение на СВО, пытается добиться его возвращения домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму.

Читайте также:
На СВО погиб тюменский железнодорожникВ зоне спецоперации погиб 41-летний тюменецНовый год дома: четверо тюменских военных освобождены из украинского плена
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Убийства#Военные#Осужденные#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика