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Posted 8 января, 07:53

Published 8 января, 07:53

Modified 8 января, 10:18

Updated 8 января, 10:18

На СВО погиб житель Ялуторовска

На СВО погиб тюменский железнодоржник

8 января 2025, 07:53
Фото: 1MI.

На СВО погиб житель Ялуторовска

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции погиб 43-летний житель Ялуторовска Вячеслав Костыгин. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.

Как сообщили в администрации Ялуторовска, военный принимал участие в спецоперации с марта 2024 года. До отправки в зону СВО работал в ОАО «РЖД».

Фото: Ялуторовск: официальные новости
«Вячеслав Анатольевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, защищая мир. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину», — отметили в мэрии.

Церемония прощания с погибшим бойцом состоялась 5 января.

В зоне СВО погиб тюменский спасатель
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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 41-летний житель села Вагай Анатолий Корытов. У бойца остались супруга и двое маленьких детей.

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