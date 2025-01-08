На СВО погиб тюменский железнодоржник

Posted 8 января, 07:53
Published 8 января, 07:53
Modified 8 января, 10:18
Updated 8 января, 10:18
Как сообщили в администрации Ялуторовска, военный принимал участие в спецоперации с марта 2024 года. До отправки в зону СВО работал в ОАО «РЖД».
«Вячеслав Анатольевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, защищая мир. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину», — отметили в мэрии.
Церемония прощания с погибшим бойцом состоялась 5 января.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб 41-летний житель села Вагай Анатолий Корытов. У бойца остались супруга и двое маленьких детей.