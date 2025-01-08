На концерт Леонида Агутина в Тюмени подорожали билеты

Posted 8 января, 06:04
Published 8 января, 06:04
Modified 8 января, 06:06
Updated 8 января, 06:06
Минимальная стоимость билетов на концертную программу, запланированную на 4 февраля, составляет 9 тысяч рублей, максимальная — 17 тысяч.
Заметим, что большая часть самых дорогих билетов, по 15 и 17 тысяч рублей, уже раскуплена.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте 2025 года с концертной программой выступит российская певица Надежда Кадышева. Ее концерт уже переносили дважды — первый раз с 30 ноября 2024 года на 23 марта 2025 года, второй раз — с 23 марта на 16 марта.