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Posted 8 января, 06:04

Published 8 января, 06:04

Modified 8 января, 06:06

Updated 8 января, 06:06

Билеты на концерт Агутина в Тюмени выросли в цене до 17 тысяч рублей

На концерт Леонида Агутина в Тюмени подорожали билеты

8 января 2025, 06:04
Фото: Леонид Агутин ВК.

Билеты на концерт Агутина в Тюмени выросли в цене до 17 тысяч рублей

Если в конце ноября 2024 года билеты на выступление российского певца стоили от 5 до 15 тысяч рублей, то сегодня самые дешевые билеты на концерт, который состоится 3 февраля, продают за 7 тысяч рублей, самые дорогие — за 17 тысяч.

Минимальная стоимость билетов на концертную программу, запланированную на 4 февраля, составляет 9 тысяч рублей, максимальная — 17 тысяч.

Заметим, что большая часть самых дорогих билетов, по 15 и 17 тысяч рублей, уже раскуплена.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте 2025 года с концертной программой выступит российская певица Надежда Кадышева. Ее концерт уже переносили дважды — первый раз с 30 ноября 2024 года на 23 марта 2025 года, второй раз — с 23 марта на 16 марта.

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