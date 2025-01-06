В зоне спецоперации погиб 41-летний тюменец

Posted 6 января, 11:37
Published 6 января, 11:37
Modified 6 января, 11:39
Updated 6 января, 11:39
Анатолий Корытов родился в Нефтеюганске. Позже с семьей переехал в Тюменскую область в село Вагай. В 2000 году окончил там школу. С 2002 по 2003 год проходил срочную службу в Московской дивизии оперативного назначения войсковой части.
После армии вернулся в родной Нефтеюганск, где устроился на службу в УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. За образцовое выполнение служебных обязанностей был награжден нагрудным знаком «Отличник Милиции», нагрудным знаком «За отличие в службе».
В спецоперации принимал участие с 5 октября 2024 года. Служил наводчиком парашютно-десантной роты парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии. Смертельное ранение боец получил 6 декабря при выполнении боевого задания.
У погибшего военного остались супруга и двое несовершеннолетних детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря в селе Нижняя Тавда похоронили 28-летнего жителя Нижнетавдинского района, рядового Олега Лукина. До отправки в зону СВО военный работал в 138-й пожарно-спасательной части села Нижняя Тавда.