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Posted 6 января, 11:37

Published 6 января, 11:37

Modified 6 января, 11:39

Updated 6 января, 11:39

В зоне спецоперации погиб 41-летний тюменец

В зоне спецоперации погиб 41-летний тюменец

6 января 2025, 11:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области простились с погибшим в хоне специальной военной операции старшим сержантом 41-летним Анатолием Корытовым. Торжественный митинг и похороны прошли в селе Вагай.

Анатолий Корытов родился в Нефтеюганске. Позже с семьей переехал в Тюменскую область в село Вагай. В 2000 году окончил там школу. С 2002 по 2003 год проходил срочную службу в Московской дивизии оперативного назначения войсковой части.

Фото: Барахолка ВАГАЙ

После армии вернулся в родной Нефтеюганск, где устроился на службу в УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. За образцовое выполнение служебных обязанностей был награжден нагрудным знаком «Отличник Милиции», нагрудным знаком «За отличие в службе».

В спецоперации принимал участие с 5 октября 2024 года. Служил наводчиком парашютно-десантной роты парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии. Смертельное ранение боец получил 6 декабря при выполнении боевого задания.

У погибшего военного остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря в селе Нижняя Тавда похоронили 28-летнего жителя Нижнетавдинского района, рядового Олега Лукина. До отправки в зону СВО военный работал в 138-й пожарно-спасательной части села Нижняя Тавда.

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