Мигрантами, проживающими в подъезде тюменской многоэтажки, заинтересовались в СК

Posted 6 января, 10:38
Published 6 января, 10:38
Modified 6 января, 10:40
Updated 6 января, 10:40
Кроме того, ведется расследование в отношении должностных лиц, проигнорировавших обращения жителей данного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«Следователями СК России будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел в части исполнения ими своих должностных обязанностей по осуществлению охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также будет дана оценка действиям по надзору за исполнением иностранными гражданами миграционного законодательства», — пояснили в Следственном управлении.
Ранее «Наш Город» писал, что жители дома по улице 50 лет ВЛКСМ пожаловались на поселившихся прямо в подъезде гастарбайтеров. Горожане сообщали, что обращения в службу 112 результатов не дали.