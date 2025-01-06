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Posted 6 января, 10:38

Published 6 января, 10:38

Modified 6 января, 10:40

Updated 6 января, 10:40

Мигрантами, проживающими в подъезде тюменской многоэтажки, заинтересовались в СК

Мигрантами, проживающими в подъезде тюменской многоэтажки, заинтересовались в СК

6 января 2025, 10:38
Фото: 1MI.
Уголовные дела по статье «Хулиганство» завели на иностранцев, обосновавшихся на лестничной клетке в одном из домов по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Кроме того, ведется расследование в отношении должностных лиц, проигнорировавших обращения жителей данного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«Следователями СК России будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел в части исполнения ими своих должностных обязанностей по осуществлению охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также будет дана оценка действиям по надзору за исполнением иностранными гражданами миграционного законодательства», — пояснили в Следственном управлении.
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Ранее «Наш Город» писал, что жители дома по улице 50 лет ВЛКСМ пожаловались на поселившихся прямо в подъезде гастарбайтеров. Горожане сообщали, что обращения в службу 112 результатов не дали.

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