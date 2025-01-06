На улицах Тюмени заметили КамАЗ в шапке Санта-Клауса. ФОТО

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы огромные очереди из горожан и гостей города образовались на горках в парках, на каток «Сердце Тюмени» и в «Аквапарк». Тюменцы жаловались, что ради катания на горке им пришлось отстоять в часовой очереди.