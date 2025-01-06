nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 11:07

Published 6 января, 11:07

Modified 6 января, 11:09

Updated 6 января, 11:09

На улицах Тюмени заметили КамАЗ в шапке Санта-Клауса. ФОТО

На улицах Тюмени заметили КамАЗ в шапке Санта-Клауса. ФОТО

6 января 2025, 11:07
Фото: ЧС Тюмень.
Сюжет
Новый год
Жители Тюмени делятся в соцсетях фотографиями необычного КамАЗа. Кабина грузовика украшена шапкой Санта-Клауса.
«Дед Морозом может быть каждый. Такой вот дедушка КамАЗ стоит в Плеханова», — поделилась фото в сообществе ЧС Тюмень Лариса А.
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что теперь данный КамАЗ может по праву называться Санта-мазом или Дед-КамАЗом.

В Тюмени появился свой «Гринч». Он оказался женщиной
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы огромные очереди из горожан и гостей города образовались на горках в парках, на каток «Сердце Тюмени» и в «Аквапарк». Тюменцы жаловались, что ради катания на горке им пришлось отстоять в часовой очереди.

Читайте также:
Мигрантами, проживающими в подъезде тюменской многоэтажки, заинтересовались в СКВылет самолета из Тюмени в Уфу задержан на 10 часов. Что случилосьБесплатные автобусные маршруты будут курсировать по Тюмени в Рождественскую ночь
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика