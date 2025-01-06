На улицах Тюмени заметили КамАЗ в шапке Санта-Клауса. ФОТО

Posted 6 января, 11:07
Published 6 января, 11:07
Modified 6 января, 11:09
Updated 6 января, 11:09
«Дед Морозом может быть каждый. Такой вот дедушка КамАЗ стоит в Плеханова», — поделилась фото в сообществе ЧС Тюмень Лариса А.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что теперь данный КамАЗ может по праву называться Санта-мазом или Дед-КамАЗом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы огромные очереди из горожан и гостей города образовались на горках в парках, на каток «Сердце Тюмени» и в «Аквапарк». Тюменцы жаловались, что ради катания на горке им пришлось отстоять в часовой очереди.