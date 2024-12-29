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Posted 29 декабря, 05:46

Published 29 декабря, 05:46

Modified 29 декабря, 05:48

Updated 29 декабря, 05:48

В зоне СВО погиб тюменский спасатель

В зоне СВО погиб тюменский спасатель

29 декабря 2024, 05:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В селе Нижняя Тавда на этой неделе простились с 28-летним жителем Нижнетавдинского района, рядовым Олегом Лукиным. Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Нижнетавдинского района, Олег Лукин принимал участие в спецоперации с апреля этого года. Служил старшим радиотелефонистом отделения связи разведывательного батальона. Смертельную травму боец получил 17 июля.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

До отправки в зону СВО работал в 138-й пожарно-спасательной части села Нижняя Тавда.

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