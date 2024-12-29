В зоне СВО погиб тюменский спасатель

Posted 29 декабря, 05:46
Published 29 декабря, 05:46
Modified 29 декабря, 05:48
Updated 29 декабря, 05:48
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Нижнетавдинского района, Олег Лукин принимал участие в спецоперации с апреля этого года. Служил старшим радиотелефонистом отделения связи разведывательного батальона. Смертельную травму боец получил 17 июля.
До отправки в зону СВО работал в 138-й пожарно-спасательной части села Нижняя Тавда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на этой неделе простились с погибшим в зоне специальной военной операции Константином Кондратенко. У военного остались семья и дети.