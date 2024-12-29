В ДТП на тюменской трассе погиб человек. Еще семь пострадали

По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ, житель села Абатское, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Granta. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В Госавтоинспекции пояснили, что прав на управление транспортным средством он не имел.