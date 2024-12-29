В ДТП на тюменской трассе погиб человек. Еще семь пострадали

Posted 29 декабря, 05:16
Published 29 декабря, 05:16
Modified 29 декабря, 05:18
Updated 29 декабря, 05:18
По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ, житель села Абатское, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Granta. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В Госавтоинспекции пояснили, что прав на управление транспортным средством он не имел.
В ДТП пострадали четыре пассажира ВАЗ 2107, а также семья из Лангепаса, которая ехала в LADA Granta, в том числе 9-летняя девочка.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 декабря на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский произошла смертельная авария с участием большегруза Volvo и легкового автомобиля Hyundai. В ДТП погибла водитель легковушки.