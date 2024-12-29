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Posted 29 декабря, 05:16

Published 29 декабря, 05:16

Modified 29 декабря, 05:18

Updated 29 декабря, 05:18

В ДТП на тюменской трассе погиб человек, 7 пострадали

В ДТП на тюменской трассе погиб человек. Еще семь пострадали

29 декабря 2024, 05:16
Фото: ГАИ ТО.

В ДТП на тюменской трассе погиб человек, 7 пострадали

Сюжет
ДТП
Жуткая авария произошла на автодороге Голышманово — Аромашево. На 27-м километре трассы столкнулись ВАЗ 2107 и LADA Granta.

По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ, житель села Абатское, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Granta. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В Госавтоинспекции пояснили, что прав на управление транспортным средством он не имел.

Фото: ГАИ ТО

В ДТП пострадали четыре пассажира ВАЗ 2107, а также семья из Лангепаса, которая ехала в LADA Granta, в том числе 9-летняя девочка.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что 25 декабря на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский произошла смертельная авария с участием большегруза Volvo и легкового автомобиля Hyundai. В ДТП погибла водитель легковушки.

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