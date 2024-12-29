В Тюменской области 29 декабря похолодает до -19

Posted 29 декабря, 04:10
Published 29 декабря, 04:10
Modified 29 декабря, 04:13
Updated 29 декабря, 04:13
В Тюмени 29 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Днем термометры покажут -5…-4, к вечеру похолодает до -9….-7. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:02, продолжительность дня 6 часов 45 минут.
В Тобольске 29 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -4…-6, ночью ожидается до -11…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:43, продолжительность дня 6 часов 29 минут.
В Ишиме 29 декабря ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -7….-5, ночью термометры покажут -6…-10. Ветер будет дуть со скоростью 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:53, продолжительность дня 6 часов 59 минут.