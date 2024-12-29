Потери и скорбь: список известных тюменцев, которых не стало в 2024 году

Posted 29 декабря, 01:55
Published 29 декабря, 01:55
Modified 29 декабря, 01:55
Updated 29 декабря, 01:55
В начале января 2024 года в Тюмени на 67-м году жизни скончался известный поэт, бард и актер Виталий Огородников. Об этом сообщили в Союзе писателей России.
Минувшим летом у Виталия Огородникова обнаружили рак лёгкого 4 степени. Его родные до последнего надеялись на то, что болезнь удастся победить, но, к сожалению, она оказалась сильнее.
Тюменцам Виталий Огородников был известен по своим публикациям в газетах, сборникам собственных стихов, посвященных любви и природе Урала и Сибири, игре в спектаклях, кино.
Виталий Огородников был поклонником здорового образа жизни — моржевал, бегал марафоны и наматывал тысячи километров на велосипеде. Несколько лет назад он даже отважился в одиночку отправиться на велосипеде в кругосветное путешествие, но доехав до Мадрида, оставив позади более 7 тысяч километров, понял, что для российского пенсионера такое удовольствие не по карману.
16 января ушел из жизни выдающийся тюменец — заслуженный учитель России, мастер спорта РФ по спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта СССР по шашкам Николай Квитов. Об этом сегодня, 16 января, рассказали в городском департаменте спорта.
Около 32 лет Николай Квитов проработал учителем физкультуры — с 1974 по 1984 годы в школе №11 и с 1984 по 2006 годы в школе №43.
Тюменец приложил немало своих усилий по развитию спорта в городе. Он сам организовывал соревнования среди дворовых команд по футболу, волейболу, пионерболу, шашкам, бадминтону и даже дартсу. Благодаря, его инициативе в Зареке появились более двух десятков спортивных площадок.
19 января на 82-м году жизни скончался ветеран спорта, рекордсмен Тюменской области по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Юрий Олегович Нарбут. Юрий Олегович — выпускник Тюменского сельскохозяйственного института. После получения диплома он много лет посвятил работе на кафедре физвоспитания в своем институте в должности старшего преподавателя.
Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.
25 января на 72-м году жизни скончался доктор исторических наук, преподаватель ТюмГУ Владимир Московкин. Долгое время он боролся с серьезной болезнью.
Владимир Московин был автором книг и научных статей по теме революции и гражданской войны в России.
2 марта в Тюмени скончался именитый спортсмен, мастер спорта международного класса по дзюдо, представляющий Тюменскую область, Казбек Занкишиев. Ему было всего 31 год.
Казбек Занкишиев представлял тюменский клуб «Динамо». На его счету бронзовая медаль в командном турнире первенства планеты, бронза чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг, ряд наград в Чемпионатах России и этапах Гран‑при.
В начале июня на 85 году жизни скончался известный художник Юрий Рыбьяков. Он родился в Тобольске в 1940 году. В Тюмень приехал, когда ему было 19 лет. Закончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института (1971-1976). Позже трудился художником-оформителем на мебельной фабрике «Заречье». Там с ним познакомился главный архитектор «Граждан-проекта» Анатолий Отраднов. Спустя год Рыбьякова пригласили работать макетчиком в «Гражданпроект»
Также преподавал в художественной студии при Тюменском инженерно-строительном институте, на кафедре изобразительного искусства Тюменского государственного университета, в институте культуры и искусства.
Юрий Рыбьяков писал старую деревянную Тюмень. Сегодня многих домов, что написаны на его картинах, уже нет, но полотна художника дают возможность окунуться в областной столицы. Картины художника хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады.
23 июня в Тюмени на 83 году жизни скончался основатель клуба «Дзержинец» Геннадий Нечаев. Геннадий Александрович являлся ветераном МВД России, майором милиции в отставке, членом Союза журналистов России, автором большого числа публикаций по реабилитации подростков из группы риска.
Более 40 лет работал с трудными подростками, помогал им найти свой путь в жизни и стать достойными членами общества. Его труды в этой области признаны новаторскими, передовыми, были рекомендованы МВД СССР к внедрению и распространению в регионах России.
Награждён орденом святого Благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца (пожалованный ему Патриархом Московским и всея Руси Алексием II «За особые заслуги в попечении о детях»), орденом «За заслуги», медалями «За безупречную службу», «За службу в милиции», «200 лет МВД России».
Имя Геннадия Александровича Нечаева внесено в общефедеральную книгу «Лучшие люди России». В 2016 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Тюмени» заслуги в сфере общественной деятельности.
В ночь на 2 июля в возрасте 72 лет скончался тюменский актер театра и кино Владимир Матвеев. Смерть наступила от остановки сердца.
Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в тюменском селе Сладково. Школу заканчивал в Первоуральске Свердловской области. В 1970 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Ленсовета, которую покинул в 1986 году.
Проработав три года в «Молодом театре» Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе, Матвеев снова вернулся в театр имени Ленсовета, в котором служил до последних дней жизни. В 1993 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».
Матвеев известен ролями в сериалах «Чернобыль», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и других картинах. Также он озвучивал персонажей в фильмах «Пираты Карибского моря», «Омен» и «Шесть демонов Эмили Роуз».
В конце августа на 74-м году жизни в результате травм, полученных в автомобильной аварии, скончался почетный строитель Тюменской области, общественный деятель, гендиректор ООО «Тюменская строительная компания» Михаил Родин.
Михаил Родин уроженец Рязанской области. В Тюмень переехал в 1970 году. В областной столице окончил строительный техникум, позже получил высшее образование в Тюменском инженерно-строительном институте.
Карьеру начинал с рабочих профессий — трудился плотником, штукатуром. Позже работал в должностях инженера, начальника отдела, управляющего трестом «Оргтехстрой», начальника производственного управления Главтюменьпромстроя.
В 1986–1992 годах занимал пост заведующего отдела строительства ГК КПСС, первого заместителя председателя Тюменского горисполкома. В 1987–1991 годах избирался депутатом Тюменского горсовета. С 1992 года возглавлял Тюменскую строительную компанию (ТСК).
Был награжден медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса», удостоен почетного звания «Почетный строитель Тюменской области».
В начале сентября не стало выдающегося тюменского анестезиолога- реаниматолога Анатолия Рудакова. Рудаков руководил отделом анестезиологии и реанимации в Областной клинической больнице №1.
С его помощью аналогичные службы были открыты и в северных городах: Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, Надыме, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Салехарде и Мегионе.
За профессионализм и преданность своей сфере Анатолий Рудаков был награжден орденом «Знак почета». Являлся заслуженным врачом РСФСР и почетным сотрудником здравоохранения Тюменской области.
В сентябре 2024 года на 76-м году жизни скончался Заслуженный артист Российской Федерации, Почетный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» Леонид Окунев.
Леонид Окунев родился в Тюмени. Окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. С 1969 по 1971 год был артистом Челябинского областного драматического театра. До 1975 года Леонид Григорьевич трудился в Тюменском областном драматическом театре. В течение последующих лет выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре, а также в камерном драматическом театре ЧИП «Империя».
В 1993 году Леонид Григорьевич вместе со своим другом Виктором Загоруйко основал Молодёжный театр «Ангажемент», с 2005 года занимал пост директора художественного руководителя.
Играл в таких фильмах и сериалах, как «Золотой теленок», «Апостол», «Угрюм-река», «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Герой нашего времени», «Человек войны» и т. д.
В конце октября на 84-м году жизни скончалась заслуженный работник физической культуры России, председатель Совета ветеранов спорта города Тюмени Екатерина Коновалова.
Екатерина Петровна начала свой рабочий путь с работы учителем физической культуры в общеобразовательной школе. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменском регионе. По ее инициативе с 1988 года в областной столице начали проводить международный тюменский марафон и ежегодные соревнования «Тюмень спортивная».
В октябре 2024 года в Тюмени на 45 году жизни скончался известный фотограф и журналист Михаил Калянов. Михаил Калянов много лет проработал в отрасли журналистики. Трудился фотокорреспондентом в «Российской газете», «Тюменском курьере», URA.RU, Вслух.ру. В последние годы работал фотографом в издании «Тюменская область сегодня».
Неоднократно занимал призовые места в Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова».
24 ноября ушел из жизни 46-летний тюменский фотограф и волейболист Евгений Ковязин. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Евгений Ковязин был мастером свадебной фотографии, а также специализировался на съемке спортивных мероприятий и увлекался волейболом. Знакомые вспоминают о нем как о жизнерадостном и увлеченном человеке.