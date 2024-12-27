В зоне СВО героически погиб снайпер-разведчик из Тюменской области

Posted 27 декабря, 15:49
Published 27 декабря, 15:49
Modified 27 декабря, 15:51
Updated 27 декабря, 15:51
В пятницу, 27 декабря, в Тюменской области прошла церемония прощания с Константином Григорьевичем Кондратенко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале Типичный Тобольск.
Снайпер-разведчик Константин Кондратенко отдал жизнь, выполняя свой боевой долг.
Прощание с героем состоялось в ритуальном зале Тобольска, а в обед — у здания Администрации села Кутарбитка. Он был похоронен на местном кладбище.
С коллегами и близкими Константин запомнился как преданный товарищ, смелый и ответственный человек, а также заботливый и любящий отец.