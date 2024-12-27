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Posted 27 декабря, 15:49

Published 27 декабря, 15:49

Modified 27 декабря, 15:51

Updated 27 декабря, 15:51

В зоне СВО героически погиб снайпер-разведчик из Тюменской области

В зоне СВО героически погиб снайпер-разведчик из Тюменской области

27 декабря 2024, 15:49
Фото: 1MI.
Прощание с погибшим прошло ритуальном зале Тобольска.

В пятницу, 27 декабря, в Тюменской области прошла церемония прощания с Константином Григорьевичем Кондратенко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале Типичный Тобольск.

Снайпер-разведчик Константин Кондратенко отдал жизнь, выполняя свой боевой долг.

Прощание с героем состоялось в ритуальном зале Тобольска, а в обед — у здания Администрации села Кутарбитка. Он был похоронен на местном кладбище.

С коллегами и близкими Константин запомнился как преданный товарищ, смелый и ответственный человек, а также заботливый и любящий отец.

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Ранее сегодня стало известно, что в Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Смерть#СВО
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