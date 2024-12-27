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Posted 27 декабря, 14:10

Published 27 декабря, 14:10

Modified 27 декабря, 14:12

Updated 27 декабря, 14:12

В Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом

В Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом

27 декабря 2024, 14:10
Фото: 1MI.
В Ишимском районе Тюменской области попрощались с участником специальной военной операции. Евгений Волков погиб при исполнении боевого задания.

Евгений Волков из Ишимского района Тюменской области отстаивал интересы государства в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевого задания, рассказали в местной администрации.

Родственники, друзья и близкие попрощались с участником СВО сегодня, 27 декабря.

Сегодня Ишимский район простился с Волковым Евгением Валерьевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу, — сообщили в администрации.
Фото: Администрация Ишимского района
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Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#СВО#Специальная военная операция
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