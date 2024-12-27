В Ишимском районе простились с погибшим на СВО бойцом

Posted 27 декабря, 14:10
Published 27 декабря, 14:10
Modified 27 декабря, 14:12
Updated 27 декабря, 14:12
Евгений Волков из Ишимского района Тюменской области отстаивал интересы государства в зоне специальной военной операции. Он погиб при исполнении боевого задания, рассказали в местной администрации.
Родственники, друзья и близкие попрощались с участником СВО сегодня, 27 декабря.
— Сегодня Ишимский район простился с Волковым Евгением Валерьевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу, — сообщили в администрации.
Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья.