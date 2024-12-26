Названа средняя стоимость ремонта в однушке в новостройке в Тюмени

Эксперты сервиса «Авито Услуги» и «Авито Недвижимости» назвали среднюю стоимость услуг по ремонту однокомнатной квартиры в новостройке в Тюмени.
Средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Тюмени в ноябре 2024 года составляет 41 квадратных метров, двухкомнатной — 58 квадратных метров. Средняя стоимость услуг по ремонту в новостройке — 4745 рублей за квадратный метр. Таким образом, услуги по ремонту в однокомнатной квартире в новостройке (без учета материалов) обойдутся тюменцам в среднем в 194 тысяч рублей, в двухкомнатной квартире — в 275 тысяч рублей.
По словам экспертов, при покупке квартиры на вторичном рынке новые владельцы иногда ограничиваются только косметическим ремонтом. Средняя стоимость услуг по косметическому ремонту в Тюмени в ноябре 2024 года — 3000 рублей за квадрат.
В среднем, услуги по косметическому ремонту обойдутся в 114 тысяч рублей для «однушки» и в 174 тысяч рублей для «двушки».
Капитальный ремонт однокомнатной квартиры на вторичном рынке без учета стоимости материалов обойдется в 190 тысяч рублей, двухкомнатной — в 290 тысяч рублей.
— Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям актуально в любой ситуации: и при покупке нового жилья, и при покупке недвижимости на вторичном рынке, — рассказала Светлана Филимонова, руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито».
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