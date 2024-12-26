Названа средняя стоимость ремонта в однушке в новостройке в Тюмени

Средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Тюмени в ноябре 2024 года составляет 41 квадратных метров, двухкомнатной — 58 квадратных метров. Средняя стоимость услуг по ремонту в новостройке — 4745 рублей за квадратный метр. Таким образом, услуги по ремонту в однокомнатной квартире в новостройке (без учета материалов) обойдутся тюменцам в среднем в 194 тысяч рублей, в двухкомнатной квартире — в 275 тысяч рублей.