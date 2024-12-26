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Posted 26 декабря, 11:15

Published 26 декабря, 11:15

Modified 26 декабря, 11:20

Updated 26 декабря, 11:20

Вниманию водителей. На Тюменскую область надвигаются метели

Вниманию водителей. На Тюменскую область надвигаются метели

26 декабря 2024, 11:15
Фото: 1MI.
МЧС России по региону предупредило тюменцев о резком ухудшении погоды. Водителей просят быть осторожными за рулем.

В ближайшие сутки в Тюменской области резко ухудшится погода. Прогнозируются сильный ветер, метель и снегопады. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

Так, в пятницу, 27 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Тюменских автолюбителей просят избегать дальних поездок и соблюдать максимальную осторожность за рулем.

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Ранее тюменцам раскрыли причины частых зимних аварий.

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