Вниманию водителей. На Тюменскую область надвигаются метели

Posted 26 декабря, 11:15
Published 26 декабря, 11:15
Modified 26 декабря, 11:20
Updated 26 декабря, 11:20
В ближайшие сутки в Тюменской области резко ухудшится погода. Прогнозируются сильный ветер, метель и снегопады. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.
Так, в пятницу, 27 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Днем местами порывы до 17 метров в секунду.
Тюменских автолюбителей просят избегать дальних поездок и соблюдать максимальную осторожность за рулем.