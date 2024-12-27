Тюменца, потерявшего семью в пожаре, без оснований лишили единственного дома

Как рассказали представители Тюменского СК, мужчина проживал в доме на улице Ярославской еще с начала 90-х. Однако в 2009 году здесь произошел пожар, в результате которого мужчина потерял жену и сына. После этого заявитель восстановил здание за свой счет, однако недавно один из застройщиков, не дождавшись утверждение списков расселения снесло здания, оставив мужчина без крыши над головой. Он обращался к властям региона, но предоставить ему новый дом отказались.