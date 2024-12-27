Тюменца, потерявшего семью в пожаре, без оснований лишили единственного дома

Posted 27 декабря, 10:28
Published 27 декабря, 10:28
Modified 27 декабря, 12:53
Updated 27 декабря, 12:53
Как рассказали представители Тюменского СК, мужчина проживал в доме на улице Ярославской еще с начала 90-х. Однако в 2009 году здесь произошел пожар, в результате которого мужчина потерял жену и сына. После этого заявитель восстановил здание за свой счет, однако недавно один из застройщиков, не дождавшись утверждение списков расселения снесло здания, оставив мужчина без крыши над головой. Он обращался к властям региона, но предоставить ему новый дом отказались.
На обращение Александр Бастрыкин обратил внимание на случившееся, поставив дело на контроль, нарушение жилищных прав мужчины теперь находится на контроле тюменского ведомства и лично главы ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили представители ведомства.
В строительной компании прокомментировали, что законность действий застройщика была проверена: администрацией Тюмени, прокуратурой Калининского административного округа Тюмени, отделом полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени. Нарушения выявлены не были.
«Сергей Викторович Ануфриев, обратился в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения заявителя недвижимым имуществом на жилой дом 2008 года постройки и земельный участок, как своим собственным в течение срока приобретательной давности.
Определением Калининского районного суда от 24.04.2024, оставленным в силе определением Тюменского областного суда от 22.10.2024 и определением Седьмого кассационного суда от 22.10.2024, доводы Ануфриева С. В. были отклонены, суды не нашли оснований для признания за Ануфриевым прав на недвижимое имущество», — рассказали в компании.
Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья.