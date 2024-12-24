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Posted 24 декабря, 08:02

Published 24 декабря, 08:02

Modified 24 декабря, 08:04

Updated 24 декабря, 08:04

В Тюмени возбудили два уголовных дела по факту вымогательства интим-фото у ребен

Дело тюменского кавказца-педофила: Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад

24 декабря 2024, 08:02
Фото: 1MI.

В Тюмени возбудили два уголовных дела по факту вымогательства интим-фото у ребен

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий, совершенных в отношении тюменской школьницы, дочери ветерана СВО, и установленных обстоятельствах.

Известно, что в настоящее время следственными органами СК России по Тюменской области расследуются уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Развратные действия».

Напомним, в ноябре 2024 года в СМИ получила громкую огласку история педофила-кавказца из Тюмени. Уроженец Ингушетии домогался до несовершеннолетней девочки, дочери ветерана СВО. Молодой человек отправлял ребенку фотографии интимного характера и требовал в ответ аналогичные фото.

Так как девочка не соглашалась это делать, в ход были запущены угрозы. Причем поступали они нее только в адрес ребенка, но и ее отца-военного. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Неделю назад отец пострадавшей девочки сообщил «Нашему Городу», что за его дочерью организовали слежку неизвестные. Также военный рассказал, что ингуш, угрожавший расправой его дочери, до сих пор находится на свободе.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вдовы погибших на СВО супругов не могут получить положенные выплаты, а именно пенсии по потере кормильца для детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Следственное управление#Педофилия#Александр Бастрыкин#СВО
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