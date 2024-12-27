Сколько воды утекло. Как тюменская река Тура пережила 2024 год: хроника обмеления

Обмеление и загрязнение реки в этом году все же стали предметом обсуждения на всех уровнях власти. Как отмечали в региональном департаменте недропользования и экологии, при изменении цикла водности может увеличиться расход воды в реке, что приведёт к повышению её уровня. По мнению специалистов ведомства, так как обмеление Туры связано с климатическими факторами, в частности с периодом маловодных лет, в настоящее время не существует научного или нормативного подхода к решению проблемы повышения уровня воды в реке.