Сколько воды утекло. Как тюменская река Тура пережила 2024 год: хроника обмеления

Posted 27 декабря, 06:48
Published 27 декабря, 06:48
Modified 27 декабря, 06:50
Updated 27 декабря, 06:50
В 2023 году некоторые специалисты говорили о том, что в 2024-м уровень воды в Туре восстановится естественным путем. Но, увы, этого не произошло. В 2024 году уровень воды в Туре снова опустился до отрицательных отметок. Среди основных причин эксперты называют:
Как отмечает гидрограф Валерий Заруба, в 2024 году, в отличие от предыдущего, река начала год с обильными снежными запасами. Однако их оказалось недостаточно для восстановления уровня воды.
«Можно сказать, что в 2024 году ситуация была лучше, чем в 2023-м. Однако разница не так велика. В прошлом году река опускалась до -95 сантиметров, в этом году тоже ушла на полметра в отрицательную шкалу. Конечно свою лепту внесла засуха в осенне-летний период, особенно теплое лето и сами люди, застраивающие берега реки, плевавшие на ее естественный режим и естественную береговую линию», — говорит специалист.
заруба отметил, что развитие инфраструктуры и застройка берегов приводят к сокращению площадей, способных аккумулировать и направлять воду в реку.
К тому же, несмотря на состояние реки, множество предприятий используют воду из Туры для технологических нужд, что увеличивает нагрузку на ресурс. Вдоль берегов продолжается возведение дач, домов и других объектов, что разрушает природный ландшафт и нарушает дренажную систему реки.
В результате многолетнего естественного процесса русло реки постепенно заиливается, что снижает глубину и объём воды. Разрушение береговой линии способствует заносу русла мелкими частицами, что также уменьшает пропускную способность.
Снижение уровня воды в Туре обострило ещё одну серьёзную проблему — загрязнение. Анализы воды, проведённые экологами в 2024 году, показали высокий уровень содержания:
Эти факторы существенно ухудшают качество воды, ставя под угрозу флору и фауну реки. Рыбные популяции сокращаются, а некоторые виды растений и животных, обитающих в прибрежной зоне, оказались на грани исчезновения.
Хотя река Тура уже была признана загрязнённой, ситуация с тех пор не улучшилась. В реке по-прежнему много топляка, что негативно сказывается на уровне воды. Проблема засорения реки возникла ещё в 1930-х годах, когда в районе ДОК «Красный Октябрь» сплавляли лес с помощью саморазгружающихся барж. А на левом берегу работала спичечная фабрика, куда также доставляли лес на плотах. Это и стало причиной скопления топляка в реке.
Несмотря на то, что Тура является объектом федерального значения, ранее на уровне городского управления принимались решения о проведении работ на реке. Гидролог Андрей Расаев вспоминает, что в 2005–2008 годах в Тюмени проводилась очистка берегов Туры в рамках экологической программы.
«Однако эта программа не была возобновлена, а для очистки русла требуются более серьёзные затраты. Маловодный период — идеальное время для проведения таких работ, но их пока не проводят», — отмечает специалист.
За последние 10 лет отношение к реке стало более потребительским, отмечает Расаев. Специалист также обращает внимание на то, что ранее расчищенные берега теперь сдаются в аренду, а места в непосредственной близости застраиваются. Кроме того, естественные притоки реки заливаются бетоном, что приводит к снижению питания реки.
Обмеление и загрязнение реки в этом году все же стали предметом обсуждения на всех уровнях власти. Как отмечали в региональном департаменте недропользования и экологии, при изменении цикла водности может увеличиться расход воды в реке, что приведёт к повышению её уровня. По мнению специалистов ведомства, так как обмеление Туры связано с климатическими факторами, в частности с периодом маловодных лет, в настоящее время не существует научного или нормативного подхода к решению проблемы повышения уровня воды в реке.
К тому же в региональном бюджете пока нет средств на расчистку реки и прочие манипуляции с ней. Власти направила федералам заявку с просьбой включить Туру в программу по улучшению благосостояния рек. В частности депутаты Тюменской областной думы обратились к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением включить реку Туру в федеральный проект «Воды России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие». Но Росводресурсы ответили на запрос депутатов, сообщив, что решение о включении Туры в проект будет принято не ранее 2025 года.
О естественном возобновлении объемов реки говорят и эксперты в Тюменского ЦГМС. Они отмечают, что гидрологический режим, а именно уровень воды в реках, в значительной степени определяется гидрометеорологической ситуацией как в Тюменской области, так и в соседней Свердловской.
Высота снежного покрова и, соответственно, запас влаги в нем, с учетом метеообстановки на территории бассейна реки будут определять гидрологический режим Туры в будущем году», — объяснили специалисты ведомства в ответе на запрос редакции.
Однако гидролог Расаев и гидрограф Заруба считают, что и региону пора принимать меры по улучшению благосостояния реки. Как минимум, нужно начать решать вопрос с ее загрязнением. Специалисты утверждают, что обмеление и загрязнение — это следствие долгосрочных процессов, которые нельзя решить за один год. Чтобы спасти реку, необходимо:
Река Тура — это не только важный природный объект, но и часть истории и культуры региона. Её сохранение зависит от совместных усилий властей, бизнеса и общества. 2024 год показал, что угроза реальна.
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