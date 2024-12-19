Ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья

Posted 19 декабря, 12:16
Published 19 декабря, 12:16
Modified 19 декабря, 12:23
Updated 19 декабря, 12:23
Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях к главе СК Александру Бастрыкину обратились жители поселка Винзили, сообщив о том, что С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении.
Сейчас местные, среди которых инвалиды, многодетные, ветераны труда СВО, а также пенсионеры боятся, что их могут заставить покинуть единственное жилье. По поручению главы ведомства в регионе была организована проверка, доклад о проделанной работе должны будут представить лично Александру Бастрыкину.