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Posted 19 декабря, 12:16

Published 19 декабря, 12:16

Modified 19 декабря, 12:23

Updated 19 декабря, 12:23

Ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья

Ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья

19 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI.
Следственный Комитет сообщил о том, что в поселке Винзили будет организована проверка в отношении нарушений прав местных жителей. Дело на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях к главе СК Александру Бастрыкину обратились жители поселка Винзили, сообщив о том, что С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении.

Сейчас местные, среди которых инвалиды, многодетные, ветераны труда СВО, а также пенсионеры боятся, что их могут заставить покинуть единственное жилье. По поручению главы ведомства в регионе была организована проверка, доклад о проделанной работе должны будут представить лично Александру Бастрыкину.

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Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Новости тюмени#Следственное управление#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
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