Ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья

Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях к главе СК Александру Бастрыкину обратились жители поселка Винзили, сообщив о том, что С 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма. Позднее строение переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении.