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Posted 7 декабря, 06:03

Published 7 декабря, 06:03

Modified 7 декабря, 06:05

Updated 7 декабря, 06:05

Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы

Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы

7 декабря 2024, 06:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Драка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад о результатах проверки в школе села Луговое. В сентябре этого года там были избита одна из школьниц.

В начале декабря стало известно, что директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности — объявили выговор и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в адрес главы Тюменского района было внесено представление об устранении нарушений закона.

Однако мама пострадавшей школьницы осталась недовольна принятыми мерами и обратилась в Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Женщина сообщила, что ее дочь перенесла огромный стресс, в связи с чем вынуждена посещать врача.

Глава СК РФ потребовал представить доклад о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Напомним, в школе села Луговое в сентябре этого года произошла драка между восьмиклассницами. Одну из учениц заперли в туалете и избили. Девочка получила множественные ушибы и гематомы. При этом руководство школы скорую помощь ребенку не вызвало — медиков пришлось вызывать матери пострадавшей девочки.

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