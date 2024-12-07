Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы

Напомним, в школе села Луговое в сентябре этого года произошла драка между восьмиклассницами. Одну из учениц заперли в туалете и избили. Девочка получила множественные ушибы и гематомы. При этом руководство школы скорую помощь ребенку не вызвало — медиков пришлось вызывать матери пострадавшей девочки.