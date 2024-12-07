Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы

Posted 7 декабря, 06:03
Published 7 декабря, 06:03
Modified 7 декабря, 06:05
Updated 7 декабря, 06:05
В начале декабря стало известно, что директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности — объявили выговор и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в адрес главы Тюменского района было внесено представление об устранении нарушений закона.
Однако мама пострадавшей школьницы осталась недовольна принятыми мерами и обратилась в Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Женщина сообщила, что ее дочь перенесла огромный стресс, в связи с чем вынуждена посещать врача.
Глава СК РФ потребовал представить доклад о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, в школе села Луговое в сентябре этого года произошла драка между восьмиклассницами. Одну из учениц заперли в туалете и избили. Девочка получила множественные ушибы и гематомы. При этом руководство школы скорую помощь ребенку не вызвало — медиков пришлось вызывать матери пострадавшей девочки.