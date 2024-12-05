Бастрыкин потребовал еще один доклад о нападении мигранта на ребенка в Тюмени

По факту произошедшего было СУ СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования находился под контролем главы СК РФ Бастрыкина. Повторный доклад глава ведомства потребовал в связи с бурным обсуждением ситуации в в школе в сети интернет.