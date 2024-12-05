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Posted 5 декабря, 08:43

Published 5 декабря, 08:43

Modified 5 декабря, 08:45

Updated 5 декабря, 08:45

Бастрыкин потребовал еще один доклад о нападении мигранта на ребенка в Тюмени

Бастрыкин потребовал еще один доклад о нападении мигранта на ребенка в Тюмени

5 декабря 2024, 08:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела по факту избиения выходцем страны Средней Азии 13-летнего школьника.

Инцидент произошел в тюменском лицее №93 менее месяца назад. 20 ноября между 16-летним подростком-мигрантом и 13-летним мальчиком произошел конфликт. В результате драки последний получил серьезные травмы, в том числе перелом носа.

Сообщалось, что агрессивный подросток на протяжении длительного времени издевается над учениками младших классов. При этом жалобы родителей детей остаются без внимания руководства лицея.

По факту произошедшего было СУ СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования находился под контролем главы СК РФ Бастрыкина. Повторный доклад глава ведомства потребовал в связи с бурным обсуждением ситуации в в школе в сети интернет.

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Ранее «Наш Город» писал, что директора школы в селе Луговое оштрафовали на 10 тысяч рублей за произошедшую драку между школьницами. Также руководителю образовательного учреждения объявили выговор.

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