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Posted 7 декабря, 04:27

Published 7 декабря, 04:27

Modified 7 декабря, 04:29

Updated 7 декабря, 04:29

«Индекс шаурмы» в Тюмени увеличился на 7,6%

«Индекс шаурмы» в Тюмени увеличился на 7,6%

7 декабря 2024, 04:27
Фото: 1MI.
Подорожание обусловлено ростом цен на продукты, в том числе свежие овощи. Об этом сообщил кандидат экономических наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, если год назад приготовление шаурмы дома обходилось в 379 рублей, то в этом году уже в 408 рублей.

В числе наиболее подорожавших ингредиентов — огурцы, капуста и чеснок. Цены на свежие огурцы выросли за год на 43,7%, капусту — на 37,6%, стоимость чеснока увеличилась на 24,7%. Рост цен на остальные ингредиенты составил от 4,7 до 9,5%.

Также определенную роль в ценообразование сыграл и уровень спроса — за год число заказов шаурмы в Тюмени увеличилось в 1,5 раза, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь зафиксирован рост цен на молоко и сливочное масло. За неделю молоко подорожало на 2 рубля, масло — на 30 рублей.

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