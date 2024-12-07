«Индекс шаурмы» в Тюмени увеличился на 7,6%

Posted 7 декабря, 04:27
Published 7 декабря, 04:27
Modified 7 декабря, 04:29
Updated 7 декабря, 04:29
По его словам, если год назад приготовление шаурмы дома обходилось в 379 рублей, то в этом году уже в 408 рублей.
В числе наиболее подорожавших ингредиентов — огурцы, капуста и чеснок. Цены на свежие огурцы выросли за год на 43,7%, капусту — на 37,6%, стоимость чеснока увеличилась на 24,7%. Рост цен на остальные ингредиенты составил от 4,7 до 9,5%.
Также определенную роль в ценообразование сыграл и уровень спроса — за год число заказов шаурмы в Тюмени увеличилось в 1,5 раза, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь зафиксирован рост цен на молоко и сливочное масло. За неделю молоко подорожало на 2 рубля, масло — на 30 рублей.