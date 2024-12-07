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Posted 7 декабря, 04:07

Published 7 декабря, 04:07

Modified 7 декабря, 05:17

Updated 7 декабря, 05:17

В Тюмени 7 декабря будет пасмурно и -8

В Тюмени сегодня ночью похолодает до -20

7 декабря 2024, 04:07
Фото: 1MI.

В Тюмени 7 декабря будет пасмурно и -8

Переменная облачность, изморозь, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 7 декабря. Днем температура воздуха составит -6…-11, в ночные часы ожидается до -10…-15, местами до -20.

В Тюмени 7 декабря ожидается пасмурная погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -10…-8, в темное время суток термометры покажут -11…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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В Тобольске 7 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит -13…-11, в вечерние часы ожидается до -11….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:38, продолжительность дня 6 часов 40 минут.

В Ишиме 7 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -14….-10, в вечерние часы столбики термометров покажут -11….-10. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38 закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 10 минут.

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