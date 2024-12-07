В Тюмени сегодня ночью похолодает до -20

Posted 7 декабря, 04:07
Published 7 декабря, 04:07
Modified 7 декабря, 05:17
Updated 7 декабря, 05:17
В Тюмени 7 декабря ожидается пасмурная погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -10…-8, в темное время суток термометры покажут -11…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 56 минут.
В Тобольске 7 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит -13…-11, в вечерние часы ожидается до -11….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:38, продолжительность дня 6 часов 40 минут.
В Ишиме 7 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит -14….-10, в вечерние часы столбики термометров покажут -11….-10. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38 закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 10 минут.