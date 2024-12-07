В Тюмени сегодня ночью похолодает до -20

В Тобольске 7 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит -13…-11, в вечерние часы ожидается до -11….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.