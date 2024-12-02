nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 07:33

Published 2 декабря, 07:33

Modified 2 декабря, 07:35

Updated 2 декабря, 07:35

Директора школы в селе Луговое оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц

Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц

2 декабря 2024, 07:33
Фото: 1MI.

Директора школы в селе Луговое оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц

Сюжет
Дети
Также руководителю общеобразовательного учреждения объявили выговор. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Инцидент на территории школы в селе Луговое произошел 23 сентября этого года. В тот день в туалете учебного заведения произошла драка между восьмиклассницами — несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Двое из них держали ребенка, а третья наносила удары. В итоге девочка получила многочисленные ушибы.

Мама школьницы тогда рассказывала, что сотрудники общеобразовательного учреждения по неизвестным причинам не стали вызывать на место происшествия медиков скорой помощи.

Избиением ребенка заинтересовали в Следственном комитете России, прокуратуре Тюменской области. Были организованы проверки.

Дети-убийцы: кто виноват в росте численности малолетних преступников в Тюмени?
Узнать подробнее

По их результатам в адрес главы района внесли представление об устранении нарушений закона, с участниками конфликта независимый медиатор провел примирительную процедуру, в школе скорректировали организацию профилактической работы.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лицее 16-летний школьник-мигрант сломал нос 13-летнему подростку. ЧП уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Мобилизованный тюменец сбежал из зоны СВО. Его поймали под ТобольскомСтоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась на 3,6%В Тюмени ищут курьеров на зарплату от 190 тысяч рублей. Доставлять надо подарки
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Школьники#Школы#Драка#Новости тюмени#Прокуратура Тюменской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика