Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц

Инцидент на территории школы в селе Луговое произошел 23 сентября этого года. В тот день в туалете учебного заведения произошла драка между восьмиклассницами — несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Двое из них держали ребенка, а третья наносила удары. В итоге девочка получила многочисленные ушибы.