Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц

Posted 2 декабря, 07:33
Published 2 декабря, 07:33
Modified 2 декабря, 07:35
Updated 2 декабря, 07:35
Инцидент на территории школы в селе Луговое произошел 23 сентября этого года. В тот день в туалете учебного заведения произошла драка между восьмиклассницами — несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Двое из них держали ребенка, а третья наносила удары. В итоге девочка получила многочисленные ушибы.
Мама школьницы тогда рассказывала, что сотрудники общеобразовательного учреждения по неизвестным причинам не стали вызывать на место происшествия медиков скорой помощи.
Избиением ребенка заинтересовали в Следственном комитете России, прокуратуре Тюменской области. Были организованы проверки.
По их результатам в адрес главы района внесли представление об устранении нарушений закона, с участниками конфликта независимый медиатор провел примирительную процедуру, в школе скорректировали организацию профилактической работы.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лицее 16-летний школьник-мигрант сломал нос 13-летнему подростку. ЧП уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По данному факту возбуждено уголовное дело.