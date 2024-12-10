Дело кавказца-педофила: отца пострадавшей девочки обвинили в дезертирстве

По словам участника СВО — кто это сделал и зачем, он не знает. Между тем, от следователя военный получил документы, в которых было указано, что на время расследования дела он должен находиться в Тюмени. Аналогичные документы были также направлены в адрес руководства части, к которой прикреплен тюменец, и военного комиссара КАО Тюмени.