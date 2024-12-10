Дело кавказца-педофила: отца пострадавшей девочки обвинили в дезертирстве

Posted 10 декабря, 06:37
Published 10 декабря, 06:37
Modified 10 декабря, 06:39
Updated 10 декабря, 06:39
В ноябре этого года широкую огласку в СМИ получила история тюменского педофила-кавказца. Уроженец Ингушетии домогался до несовершеннолетней девочки. Мужчина отправлял школьнице фотографии интимного характера и требовал аналогичные фото и видео от нее.
Получив отказ от ребенка извращенец пустил в ход угрозы. Причем угрожал он не только школьнице, но и ее отцу, ветерану специальной военной операции (который в этот момент находился в отпуске в Тюмени) — демонстрировал свой автомат, обещал «спустить на фарш и продать под видом свинины»
Отец девочки тогда рассказывал, что изначально у него отказывались принимать заявление по данному факту в тюменском городском отделении полиции №6. Также положительного результата не дало обращение в прокуратуру.
Однако данная история попала в СМИ и получила широкую огласку. Резонансным делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По поручению генерала тюменские следователи возбудили уголовное дело.
У военного приняли заявление и изъяли телефон, где хранились переписки с кавказцем. Однако позже стало известно, что вся переписка с ингушем-извращенцем непонятным образом исчезла из телефона. К счастью, копии всех угроз военный сохранил на отдельном носителе. Более того, педофила не взяли под стражу — в настоящее время он находится на свободе.
Но и этого еще не все. Буквально накануне на тюменского ветерана СВО в военной части, к которой он прикреплен, завели уголовное дело за самовольное оставление части.
Как пояснил сам военнослужащий, отпуск у него закончился 8 декабря. Однако за неделю до его окончания, 2 декабря, он приехал в военную часть с целью продлить отпуск.
«Обратился к командиру, объяснил ситуацию — попросил либо продлить отпуск, либо предоставить отпуск в связи с семейными обстоятельствами. Командир заверил, что я могу спокойно уезжать домой и решать свои семейные проблемы — отпуск будет продлен. Однако сегодня я узнал, что на меня заводят дело за СОЧ, что сравнимо с дезертирством. Кто-то позвонил в военную часть и потребовал, чтобы „меня забрали из Тюмени“», — сообщил военный.
По словам участника СВО — кто это сделал и зачем, он не знает. Между тем, от следователя военный получил документы, в которых было указано, что на время расследования дела он должен находиться в Тюмени. Аналогичные документы были также направлены в адрес руководства части, к которой прикреплен тюменец, и военного комиссара КАО Тюмени.
На руках у тюменца в настоящее время имеется официальная бумага от военного комиссара КАО о продлении отпуска до 26 января 2025 года. Однако на ветерана СВО по факту СОЧ заведено дело.
«Как мне пояснили в военной части — бумага из Следственного комитета не имеет силы, а выданный военкоматом КАО документ о продлении отпуска является незаконным. Именно поэтому заведено дело по факту СОЧ. В части мне уже сообщили, что зарплату платить не будут и вообще „устроят райскую жизнь“. Я прошу главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и президента России Владпимира Путина взять под личный контроль данное дело и провести проверку, выяснить — почему так издеваются над военнослужащим, который добровольно пошел защищать свою Родину. А также взять под контроль дело педофила — выяснить, почему пропали переписки, почему данный человек до сих пор находится на свободе, почему в ГОМ №6 изначально отказывались принимать заявление», — сообщил тюменец.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени расформировали подразделение управления уголовного розыска численностью двадцать человек, располагавшееся на Тульской. Ранее двух сотрудников данного подразделения обвинили в пытках — сообщалось, что они всю ночь избивали молодого человека и пытали его током. По данным источника, в настоящее время обвиняемые находятся в зоне СВО. Оставшиеся сотрудники подразделения будут распределены по отделам уголовного розыска отделов полиции УМВД России по Тюмени.