Известны подробности массового отравления детей на базе отдыха в Тюменской области

Posted 22 декабря, 06:11
Published 22 декабря, 06:11
Modified 22 декабря, 06:13
Updated 22 декабря, 06:13
Именинница решила отпраздновать День рождения в «Сказке», так как занимается плаванием. Дети купались в бассейне на протяжении четырех часов, после чего почувствовали себя плохо. По предварительным данным, ребята надышались парами хлора, пишет Ural Mash.
Всех детей увезли в больницу. В настоящее время медики оценивают их состояние как средней тяжести.
По словам управляющей базы отдыха Елены, группа детей в сопровождении двух взрослых женщин заселились в «Сказку» утром в субботу. В помещении, которое им предоставили, пахло хлором, но, несмотря на это, отдыхающие отказались переселяться.
«К нам заселились две семьи из двух женщин и 15 детей (в числе которых 3-месячный малыш). Их встретил администратор, помог расположиться, заключить договор, всё как положено. Они оплатили и начали отдыхать. В 11 часов поступил звонок администратору. Девушка просто орала на него. Мы даже не могли слово вставить, чтобы предложить им другой вариант. В итоге предложили им переехать в другой домик, но девушка ничего не хотела: ни переезжать, ни отменять, ни забирать деньги… Она осталась там же. В это время дети продолжали купаться. В данном случае я хочу спросить, когда вы видите, что дети чем-то отравились, дети недомогают, то почему они тогда в эту хлорку полезли опять?» — рассказала 72.RU Елена.
И добавила, что обработка бассейнов хлором на базе отдыха проводится ежедневно — до восьми часов утра. Превышение показателей хлора не зафиксировано. По словам Елены, после инцидента директор базы лично проверил воду.
В настоящее время по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Ранее генерал Бастрыкин после публикации «Нашего Города» о рейдерском захвате земли в тюменском ДНТ «Березка-3» потребовал от тюменских следователей доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. В ДНТ были незаконно проданы 13 гектаров земли.