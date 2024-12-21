Бастрыкин заинтересовался рейдерским захватом земли в тюменском ДНТ «Березка-3»

Posted 21 декабря, 07:46
Published 21 декабря, 07:46
Modified 21 декабря, 07:48
Updated 21 декабря, 07:48
Напомним, жители ДНТ записали видеообращение, в котором обозначили существующие дачном товариществе проблемы. Тюменцы сообщили, что в ДНТ были незаконно изъяты и проданы 13 гектаров земли на общую сумму более 100 миллионов рублей. Земельные участки были отданы ООО «Тюменские землемеры» в качестве оплаты за услуги по межеванию с согласия председателя правления ДНТ Владимира Антонова.
По словам дачников, в отношении Антонова три года назад было возбуждено уголовное дело. Однако пока положительных результатов нет — незаконный отъем земли продолжается, в связи с чем товарищество уже находится на грани банкротства.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили об изъятии четырех земельных участков площадью свыше 4 тысяч квадратных метров ради строительства новой дорожной развязки на пересечении объездной и Воронинских горок.