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Posted 21 декабря, 07:46

Published 21 декабря, 07:46

Modified 21 декабря, 07:48

Updated 21 декабря, 07:48

Бастрыкин заинтересовался рейдерским захватом земли в тюменском ДНТ «Березка-3»

Бастрыкин заинтересовался рейдерским захватом земли в тюменском ДНТ «Березка-3»

21 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI.
После публикации «Нашего Города» о рейдерском захвате земли в тюменском ДНТ «Березка-3» председатель Следственного комитета России потребовал от тюменских следователей доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, жители ДНТ записали видеообращение, в котором обозначили существующие дачном товариществе проблемы. Тюменцы сообщили, что в ДНТ были незаконно изъяты и проданы 13 гектаров земли на общую сумму более 100 миллионов рублей. Земельные участки были отданы ООО «Тюменские землемеры» в качестве оплаты за услуги по межеванию с согласия председателя правления ДНТ Владимира Антонова.

По словам дачников, в отношении Антонова три года назад было возбуждено уголовное дело. Однако пока положительных результатов нет — незаконный отъем земли продолжается, в связи с чем товарищество уже находится на грани банкротства.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили об изъятии четырех земельных участков площадью свыше 4 тысяч квадратных метров ради строительства новой дорожной развязки на пересечении объездной и Воронинских горок.

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