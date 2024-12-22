В Тюмени 22 декабря потеплеет до -1

В Тобольске 22 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -10…-7, в темное время суток потеплеет до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.