В Тюмени 22 декабря потеплеет до -1

Posted 22 декабря, 04:09
Published 22 декабря, 04:09
Modified 22 декабря, 04:11
Updated 22 декабря, 04:11
В Тюмени 22 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-1, в вечерние часы ожидается до -5…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 40 минут.
В Тобольске 22 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -10…-7, в темное время суток потеплеет до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.
В Ишиме 22 декабря ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. Утром и днем столбики термометров покажут-7….-10, ночью поднимутся до -6…-5. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 15:48, продолжительность дня 6 часов 55 минут.