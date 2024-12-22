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Posted 22 декабря, 04:09

Published 22 декабря, 04:09

Modified 22 декабря, 04:11

Updated 22 декабря, 04:11

В Тюмени 22 декабря потеплеет до -1

В Тюмени 22 декабря потеплеет до -1

22 декабря 2024, 04:09
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 22 декабря. Днем температура воздуха составит -4.-9, в ночные часы -9…-14, при прояснении до -20.

В Тюмени 22 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-1, в вечерние часы ожидается до -5…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:16, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 40 минут.

В Тобольске 22 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -10…-7, в темное время суток потеплеет до -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

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В Ишиме 22 декабря ожидается пасмурная погода, снег в дневные часы. Утром и днем столбики термометров покажут-7….-10, ночью поднимутся до -6…-5. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 15:48, продолжительность дня 6 часов 55 минут.

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