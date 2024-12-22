В Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную машину

Posted 22 декабря, 05:28
Published 22 декабря, 05:28
Modified 22 декабря, 05:31
Updated 22 декабря, 05:31
В настоящее время поджигателей уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов, пишет тг-канал Baza.
За последние двое суток в России в целом было зарегистрировано более десятка поджогов. В частности, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, в этот же день в Москве подожгли отделение банка на бульваре Яна Райниса.
В Красноярске студентка подожгла банк, в Твери неизвестный облил бензином и поджег припаркованную полицейскую «газель». В Ростове-на-Дону мужчина устроил пиротехническое шоу в отделении банка, в Санкт-Петербурге две бабушки подожгли полицейскую машину, также в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла.
По данным ТАСС, нарушители задержаны. В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возбуждены уголовные дела по фактам поджогов в многоквартирном доме по улице Первооткрывателей. 17 и 18 декабря там горели электрощитовые.