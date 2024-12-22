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Posted 22 декабря, 05:28

Published 22 декабря, 05:28

Modified 22 декабря, 05:31

Updated 22 декабря, 05:31

В Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную машину

В Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную машину

22 декабря 2024, 05:28
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
ЧП произошло в субботу вечером на базе РЖД на окраине Тобольска. По предварительным данным, поджог организовали три человека, в том числе один несовершеннолетний.

В настоящее время поджигателей уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов, пишет тг-канал Baza.

За последние двое суток в России в целом было зарегистрировано более десятка поджогов. В частности, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, в этот же день в Москве подожгли отделение банка на бульваре Яна Райниса.

В Красноярске студентка подожгла банк, в Твери неизвестный облил бензином и поджег припаркованную полицейскую «газель». В Ростове-на-Дону мужчина устроил пиротехническое шоу в отделении банка, в Санкт-Петербурге две бабушки подожгли полицейскую машину, также в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла.

По данным ТАСС, нарушители задержаны. В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства.

В Тюмени загорелась электрощитовая в МКД — опять поджог?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возбуждены уголовные дела по фактам поджогов в многоквартирном доме по улице Первооткрывателей. 17 и 18 декабря там горели электрощитовые.

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