6 тысяч с человека: термальные курорты Тюмени повысили ценники

Posted 21 декабря, 11:48
Published 21 декабря, 11:48
Modified 21 декабря, 11:51
Updated 21 декабря, 11:51
В аквапарке «ЛетоЛето» в дни новогодних каникул, с 1 по 8 января включительно, будут действовать тарифы праздничных дней, с 9 по 12 января — тарифы выходных дней. За пять часов отдыха в аквапарке придется отдать 3000 рублей за взрослый билет, 2600 — 2800 за детский билет.
Отдых в СПА обойдется от 3600 до 4000 рублей, комплекс СПА+Аквапарк будет стоить от 5100 до 5500 рублей (за пять часов). Для сравнения, в будние дни 5 часов в зоне аквапарка и СПА стоят от 2500 до 3200 рублей, в выходные — от 3000 до 3600 рублей.
На источнике «Советский» праздничные тарифы будут действовать с 29 декабря по 8 января включительно. Стоимость билетов для взрослых составит 1300 рублей, для детей — 800 рублей. В будние дни цена билетов составляет 700 и 300 рублей соответственно.
На источнике «Тюменский» на период новогодних праздников в термальном комплексе действовать тариф выходного дня — 1500 рублей для взрослых и 700 рублей для детей от 7 до 14 лет. В будние дни стоимость входа составляет 1300 и 500 рублей соответственно. По аналогичному принципу будет работать минеральный комплекс — за отдых в новогодние каникулы придется заплатить 1000 и 700 рублей (в будние дни — 800 и 500 соответственно).
На горячем источнике «Волна» праздничный тариф введут в период с 1 по 8 января. За отдых на базе отдыха придется заплатить 2500 рублей, вход для детей будет стоить 1800 рублей. Для сравнения, в будние дни посещение курорта стоит 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей, в выходные — 1200 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.
На базе отдыха «Верхний бор» праздничные тарифы будут действовать с 31 декабря по 8 января. За 6 часов отдыха в бассейне в СПА-отеле «Источник» придется заплатить 6000 рублей за взрослый билет и 3500 за детский, за отдых в бассейне в гостиничном комплексе — 4800 и 2800 соответственно. С 1 по 8 января бассейны будут открыты для гостей 9:00 до 02:00, 31 декабря — с 9:00 до 21:00.
Ранее «Наш Город» писал, что между Тюменью, Омском и Екатеринбургом начал курсировать новый электропоезд «Финист». Добраться до Екатеринбурга теперь тюменцы могут за 4 часа 57 минут.