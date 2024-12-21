6 тысяч с человека: термальные курорты Тюмени повысили ценники

На базе отдыха «Верхний бор» праздничные тарифы будут действовать с 31 декабря по 8 января. За 6 часов отдыха в бассейне в СПА-отеле «Источник» придется заплатить 6000 рублей за взрослый билет и 3500 за детский, за отдых в бассейне в гостиничном комплексе — 4800 и 2800 соответственно. С 1 по 8 января бассейны будут открыты для гостей 9:00 до 02:00, 31 декабря — с 9:00 до 21:00.