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Posted 21 декабря, 12:38

Published 21 декабря, 12:38

Modified 21 декабря, 12:42

Updated 21 декабря, 12:42

Тюменский депутат ГД хочет вручить анти-премию Ильтякову за «рожалку»

Тюменский депутат ГД хочет вручить анти-премию Ильтякову за «рожалку»

21 декабря 2024, 12:38
Фото: тг-канал Горячева ДЕЛО говорит.
Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева намерена создать анти-премию среди народных избранников за грубые выражения, касающиеся демографической ситуации в стране. Об этом политик сообщила журналистам во время визита в Тюмень.

Поводом для идеи создания такой «премии» стали недавние высказывания курганского депутата Александра Ильтякова в адрес женщин, делающих аборт. Народный избранник заявил, что делающие аборт женщины виновны «в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле» и вообще являются «чучелами».

«Пока готовим список некорректных высказываний и планируем „наградить“ премией депутатов», — пояснила Ура. Ру Горячева.

И добавила, что в настоящее время название премии не выбрано. Также пока неясно, каким образом ее будут вручать «отличившимся».

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Ранее «Наш Город» писал, что активисты «Русской общины Тюмени» обратились к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой о запрете абортов в России. Активисты заявили, что искусственное прерывание беременности угрожает национальной безопасности нашей страны.

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