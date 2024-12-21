Тюменский депутат ГД хочет вручить анти-премию Ильтякову за «рожалку»

Поводом для идеи создания такой «премии» стали недавние высказывания курганского депутата Александра Ильтякова в адрес женщин, делающих аборт. Народный избранник заявил, что делающие аборт женщины виновны «в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле» и вообще являются «чучелами».