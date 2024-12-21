Тюменский депутат ГД хочет вручить анти-премию Ильтякову за «рожалку»

Posted 21 декабря, 12:38
Published 21 декабря, 12:38
Modified 21 декабря, 12:42
Updated 21 декабря, 12:42
Поводом для идеи создания такой «премии» стали недавние высказывания курганского депутата Александра Ильтякова в адрес женщин, делающих аборт. Народный избранник заявил, что делающие аборт женщины виновны «в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле» и вообще являются «чучелами».
«Пока готовим список некорректных высказываний и планируем „наградить“ премией депутатов», — пояснила Ура. Ру Горячева.
И добавила, что в настоящее время название премии не выбрано. Также пока неясно, каким образом ее будут вручать «отличившимся».
Ранее «Наш Город» писал, что активисты «Русской общины Тюмени» обратились к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой о запрете абортов в России. Активисты заявили, что искусственное прерывание беременности угрожает национальной безопасности нашей страны.