В Тобольске после посещения бассейна в больницу попали 15 детей

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В Тобольске более десятка детей, в том числе один малыш, которому нет еще года, попали в больницу после купании в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, все они отравились парами хлора.