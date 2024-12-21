В Тобольске после посещения бассейна в больницу попали 15 детей

Posted 21 декабря, 12:04
Published 21 декабря, 12:04
Modified 21 декабря, 12:07
Updated 21 декабря, 12:07
ЧП произошло сегодня, 21 декабря, днем. В настоящее время проверку по факту массового отравлении детей проводит Тобольская межрайонная прокуратура.
«15 детей, в том числе один ребёнок 2024 года рождения, и двое взрослых госпитализированы в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом „отравление парами хлора“. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“», — указано в сообщении ведомства.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в настоящее время все дети госпитализированы в больницу ОБ №3. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Двое взрослых пациентов отправлены на амбулаторное лечение.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе 2023 года 13 детей после посещения горячего источника «Тюменский» попали в больницу с отравлением. По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора проводили проверку. Были отобраны пробы воды и воздуха. Превышения концентрации хлора в них не обнаружили.