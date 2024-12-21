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Posted 21 декабря, 12:04

Published 21 декабря, 12:04

Modified 21 декабря, 12:07

Updated 21 декабря, 12:07

В Тобольске после посещения бассейна в больницу попали 15 детей

В Тобольске после посещения бассейна в больницу попали 15 детей

21 декабря 2024, 12:04
Фото: 1MI.

В Тобольске после посещения бассейна в больницу попали 15 детей

Сюжет
Дети
В Тобольске более десятка детей, в том числе один малыш, которому нет еще года, попали в больницу после купании в бассейне на базе отдыха «Сказка». По предварительным данным, все они отравились парами хлора.

ЧП произошло сегодня, 21 декабря, днем. В настоящее время проверку по факту массового отравлении детей проводит Тобольская межрайонная прокуратура.

«15 детей, в том числе один ребёнок 2024 года рождения, и двое взрослых госпитализированы в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом „отравление парами хлора“. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“», — указано в сообщении ведомства.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в настоящее время все дети госпитализированы в больницу ОБ №3. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Двое взрослых пациентов отправлены на амбулаторное лечение.

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Ранее «Наш Город» писал, что в августе 2023 года 13 детей после посещения горячего источника «Тюменский» попали в больницу с отравлением. По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора проводили проверку. Были отобраны пробы воды и воздуха. Превышения концентрации хлора в них не обнаружили.

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