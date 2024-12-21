История тюменской девочки Олеси, которую на протяжении 9 лет насиловал отчим

Posted 21 декабря, 10:43
Published 21 декабря, 10:43
Modified 21 декабря, 10:45
Updated 21 декабря, 10:45
Отчим Сергей в семье Олеси появился в 1999 году — тогда девочке было шесть лет. По словам девушки, мужчина вместе работал в компании Coca-Cola экспедитором. Правда, большую часть времени проводил дома — главным добытчиком в семье была мама Олеси.
Девушка вспоминает, что сначала странное поведение Сергея обосновывалось «игрой в секретики».
«Он мог прижимать меня, трогать там. Конечно, мама об этом не знала — отчим мне говорил, что это „наш секрет“. Был один эпизод, из-за которого они сильно поругались с мамой — она уехала в командировку, а Сергей повел меня в ванную мыться. В этот момент позвонила мама и спросила, чем мы занимаемся. Узнав о том, что он моет меня, мама начала кричать, говорить о том, что не следует это делать, так как я сама все умею. Мне тогда было 6 лет», — рассказывает девушка.
Олеся отмечает, что ее мама была жестким человеком — могла отходить ремнем даже за полученную четверку в школу, за забытую просьбу купить домой хлеб.
«Била ремнем кожаным с металлической бляшкой. Это было очень больно. Причем, куда бить она не выбирала — ремнем могло прилететь в любое место. Сергей, видя это, предложил мне альтернативу — он договаривается с мамой, а я за это разрешаю ему „погладить“ меня по попе своим ремнем», — вспоминает тюменка.
Девушка рассказывает, что отчим заставлял ее раздеваться, вставать на четвереньки… Что в этот момент делал Сергей девушка не могла видеть, так как стояла к нему спиной.
До 2004 года семья Олеси жила в квартире в доме по улице Олимпийской, а после переехала в частный дом в микрорайон «Березняки». Первое время все было хорошо, так как вместе с ними проживал брат матери. Но как только он уехал в жизни девушки начался настоящий ад — Сергей к тому времени уже не работал и постоянно находился дома, а мать, напротив, в командировках.
«Однажды я нашла в подвале коробки с новыми наушниками и плеерами. Взяла себе один комплект. Сергей решил меня наказать и велел снимать штаны. Потрогав там, он сказал: „а ты повзрослела“. Мне тогда было 13 лет», — вспоминает девушка.
С того времени игры с поглаживанием сменились оральным сексом. Сергей заставлял ребенка мастурбировать ему. Олеся всегда плакала — она не хотела это делать, но отчим пугал ее наказаниями от матери.
Первое время она трогала его в перчатках, позже отчим заставил ее их снять. Девочка понимала, что над ней совершают насилие, но никому об этом не рассказывала. Сергей дал ей четко понять, что даже если она поведает матери о всех «играх», ее сочтут ненормальной и отправят в психбольницу. Отчим заявлял: «Я взрослый, мне поверят, а тебя никто тебя даже слушать не станет».
С 14 летнего возраста Олеся начала подвергаться реальному насилию. Переломный момент случился осенью 2008 года.
В школе должен был состояться осенний бал. Одноклассники выбрали Олесю как самую красивую девушку, чтобы она представляла их класс, что стало для девочки большой неожиданностью — ведь как девушку она себя никогда не воспринимала.
«Я рассказала маме о том, что меня выбрали из класса на осенний бал. На что получила ответ: на праздник я пойду только в том случае, если в итоговых оценках за четверть не будет четверок. К сожалению, сделать это мне не удалось — одна четверка была. Конечно, расстроилась, но на „помощь“ пришел Сергей. Он пообещал поговорить с матерью, если я займусь с ним сексом», — рассказывает Олеся.
Однако получилось так, что мама вернулась с работы раньше в тот день. Сергей, который обычно встречал ее с работу, поговорить с ней не успел.
«Помню, я собираюсь на осенний бал, приходит мама и заявляет: „ты никуда не пойдешь“. Конечно, у меня началась истерика. Не знаю почему, но мама, видя мои эмоции, прямо спросила: „Он тебя бил? Он тебя насиловал?“. Я подумала, что она на моей стороне и все ей рассказала», — вспоминает девушка.
В тот же день Олеся с мамой тайно сбежали к знакомым в Шадринск (Курганская область). Правда, пробыли там всего один день — до звонка Сергея. После этого мама сообщила девочке, что они возвращаются в Тюмень за вещами.
«Она мне обещала, что его не будет в доме. Но когда мы зашли в дом, отчим появился в коридоре. Ему как-то удалось убедить маму, что я вру. Они заставили меня написать расписку, где я признаюсь, что, если заявлю куда-то о том, что отчим совершал со мной развратные действия, то в тюрьму попадут и моя мама, и отчим. Я маленькая была, поэтому поверила, что эта расписка что-то значит», — говорит Олеся.
По словам девушки, после этого случая собственная мать стала для нее предателем. В семье царила тяжелая атмосфера. Девочка неоднократно раздумывала о побеге, суициде. В конце концов попытку самоубийства она предприняла. К счастью, Олесю удалось спасти.
С 18-летнего возраста девушка начала жить отдельно. К тому времени у отчима и ее матери родилась дочь.
Олеся отмечает, что мысли о том, чтобы обратиться в полицию с заявлением на отчима у нее никогда не было. В 2018 году она обращалась в Следственный комитет с заявлением на отчима, но тогда ей заявили, что дело заводить не будут в связи с истечением срока давности.
Однако летом 2021 года, когда вся Тюмень искала пропавшую Настю Муравьеву, девушка вновь пошла к следователям.
«По телевизору тогда постоянно повторяли, что в Тюмени дети пропадают с конца девяностых, описывали примерный портрет преступника. Почему-то именно в тот момент мне пришла в голову мысль, что отчим Сергей может быть тем самым педофилом, причастным к пропаже детей. Слишком много было совпадений. Точкой кипения стало то, что моя младшая сестра (совместная дочь отчима и мамы) сообщила о том, что папа рассказывает ей об интимных вещах. А мама мне рассказала, что нашла в школьном рюкзаке сестры резиновые перчатки — с отчимом они уже тогда развелись, но 13-летняя сестренка часто ездила к нему в гости. Неизвестно, что между ними наедине могло происходить», — отмечает Олеся.
По счастливой случайности на прием она попала к следователю из Москвы, который принимал участие в поисках Насти Муравьевой. Рассказ о развратных действиях, совершенных с Олесей, когда она была ребенком, стал поводом для возбуждения уголовного дела.
В сентябре 2021 Сергея задержали и отправили в СИЗО. Расследование дела, судебные заседания продолжались вплоть до 2022 года.
Олеся рассказывает, что родственники Сергея, в частности его сестра, занимающая высокий пост (и тогда, и сейчас), утверждали, что девушка его оклеветала — все предъявленные обвинения являются ложными. Мать Олеси, вставшая поначалу на сторону дочери, впоследствии также начала свидетельствовать против Олеси. Однако несколько свидетелей преступления все-таки нашлось — Олеся, будучи ребенком, рассказала нескольким людям о происходящем.
В итоге Сергея признали виновным по статьям УК РФ «Развратные действия», «Изнасилование несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет, но освободили в зале суда из-за истечения срока давности преступления. К слову, судья, принимавший решение по приговору, позже пошел на повышение — рабочее место в районном суде Тюмени он сменил на должность в областном суде.
Олеся признается, что примиряет ее со сложившейся ситуацией только то, что теперь отчим в судебной уголовной системе имеет определенный статус — человеку с таким статусом запрещено находить в местах, где есть дети.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре этого года на YouTube вышел видеоролик журналистки Елены Погребижской об исчезнувших в Тюмени детях. В фильме были рассказы истории пропавшей Ани Анисимой, Алены Имамовой, Любы Симоновой и других пропавших девочек.