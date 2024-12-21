История тюменской девочки Олеси, которую на протяжении 9 лет насиловал отчим

До 2004 года семья Олеси жила в квартире в доме по улице Олимпийской, а после переехала в частный дом в микрорайон «Березняки». Первое время все было хорошо, так как вместе с ними проживал брат матери. Но как только он уехал в жизни девушки начался настоящий ад — Сергей к тому времени уже не работал и постоянно находился дома, а мать, напротив, в командировках.