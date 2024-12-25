nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:30

Published 25 декабря, 11:30

Modified 25 декабря, 11:31

Updated 25 декабря, 11:31

После угрозы учительницы убийством ребенку в тюменской школе началась проверка

После угрозы учительницы убийством ребенку в тюменской школе началась проверка

25 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.
Тюменские силовики проводят проверку из-за видео с угрозами школьнику от учителя. Педагог набросилась на школьника, накричала и угрожала убийством.

Напомним, накануне, 24 декабря, в школе в селе Луговое произошел неприятный инцидент. Учитель русского языка и литературы во время занятия набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался. Педагога уволили сразу после случившегося.

Следователи проводят проверку по данному факту, об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следователем Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе.
«Я тебя сейчас убью»: в тюменской школе учитель набросилась на ребенка. ВИДЕО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года в школе села Луговое в туалете учебного заведения была жестоко избита ученица восьмого класса. Директор школы получила выговор, а также была оштрафована на 10 тысяч рублей. В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений закона.

Читайте также:
В тюменском аквапарке на реконструкцию закроется СПА-зонаТюменские больницы перейдут на новогодний график работыПодростков в Тобольске отправили в СИЗО за совершенный теракт
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Учитель#Школа#Новости тюмени#Проверка#Увольнение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика