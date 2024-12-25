После угрозы учительницы убийством ребенку в тюменской школе началась проверка

Posted 25 декабря, 11:30
Published 25 декабря, 11:30
Modified 25 декабря, 11:31
Updated 25 декабря, 11:31
Напомним, накануне, 24 декабря, в школе в селе Луговое произошел неприятный инцидент. Учитель русского языка и литературы во время занятия набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался. Педагога уволили сразу после случившегося.
Следователи проводят проверку по данному факту, об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК России по региону.
— Следователем Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре этого года в школе села Луговое в туалете учебного заведения была жестоко избита ученица восьмого класса. Директор школы получила выговор, а также была оштрафована на 10 тысяч рублей. В адрес главы района было внесено представление об устранении нарушений закона.