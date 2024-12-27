Бастрыкин потребовал разобраться в деле о сносе жилья тюменца без его ведома

Posted 27 декабря, 15:02
Published 27 декабря, 15:02
Modified 27 декабря, 15:39
Updated 27 декабря, 15:39
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по делу жителя Тюмени, чье жилье было снесено без его согласия. Об этом проинформировали в региональном управлении СК.
«В октябре 2023 года застройщик ГК „Страна“ в рамках реализации программы комплексного развития территории, не дожидаясь официального утверждения плана расселения и сноса, без уведомления тюменца осуществил демонтаж здания. В результате обратившийся в СК России мужчина лишился единственного жилья, при этом в предоставлении иного жилого помещения ему отказано», — сообщили в ведомстве.
Известно, что мужчина жил в этом здании со своей семьей с 1997 года. В 2009 году там произошел пожар, в результате которого он потерял жену и сына.
Генерал Бастрыкин запросил отчет от тюменского Следственного комитета, который проводит проверку по данному делу.
Компания «Страна» прокомментировала ситуацию, отметив, что законность действий застройщика была проверена несколькими органами: администрацией Тюмени, прокуратурой Калининского административного округа и отделом полиции № 8 УМВД России. Нарушений со стороны компании не обнаружено.
«Сергей Викторович Ануфриев, обратился в Калининский районный суд с заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения заявителя недвижимым имуществом на жилой дом 2008 года постройки и земельный участок, как своим собственным в течение срока приобретательной давности. Определением Калининского районного суда от 24.04.2024, оставленным в силе определением Тюменского областного суда от 22.10.2024 и определением Седьмого кассационного суда от 22.10.2024, доводы Ануфриева С .В. были отклонены, суды не нашли оснований для признания за Ануфриевым прав на недвижимое имущество», — добавили в компании.