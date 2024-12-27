nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 15:02

Published 27 декабря, 15:02

Modified 27 декабря, 15:39

Updated 27 декабря, 15:39

Бастрыкин потребовал разобраться в деле о сносе жилья тюменца без его ведома

Бастрыкин потребовал разобраться в деле о сносе жилья тюменца без его ведома

27 декабря 2024, 15:02
Фото: 1MI.
Житель Тюмени лишился дома, в котором ранее произошел пожар со смертельным исходом.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по делу жителя Тюмени, чье жилье было снесено без его согласия. Об этом проинформировали в региональном управлении СК.

«В октябре 2023 года застройщик ГК „Страна“ в рамках реализации программы комплексного развития территории, не дожидаясь официального утверждения плана расселения и сноса, без уведомления тюменца осуществил демонтаж здания. В результате обратившийся в СК России мужчина лишился единственного жилья, при этом в предоставлении иного жилого помещения ему отказано», — сообщили в ведомстве.

Известно, что мужчина жил в этом здании со своей семьей с 1997 года. В 2009 году там произошел пожар, в результате которого он потерял жену и сына.

Генерал Бастрыкин запросил отчет от тюменского Следственного комитета, который проводит проверку по данному делу.

Компания «Страна» прокомментировала ситуацию, отметив, что законность действий застройщика была проверена несколькими органами: администрацией Тюмени, прокуратурой Калининского административного округа и отделом полиции № 8 УМВД России. Нарушений со стороны компании не обнаружено.

«Сергей Викторович Ануфриев, обратился в Калининский районный суд с заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения заявителя недвижимым имуществом на жилой дом 2008 года постройки и земельный участок, как своим собственным в течение срока приобретательной давности. Определением Калининского районного суда от 24.04.2024, оставленным в силе определением Тюменского областного суда от 22.10.2024 и определением Седьмого кассационного суда от 22.10.2024, доводы Ануфриева С .В. были отклонены, суды не нашли оснований для признания за Ануфриевым прав на недвижимое имущество», — добавили в компании.
Стало известно о порядке начисления первой зарплаты тюменцам в 2025 году
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей.

Читайте также:
У тюменского криминального авторитета Ганса забрали особняк ради КРТВ Тюмени снесут более десятка домов ради реновацииКриминальный тюменский авторитет Ганс судится из-за КРТ. Его особняк хотят снести
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Снос домов#Бастрыкин Александр#КРТ#Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика