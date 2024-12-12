Выходец из Ишимского района погиб в зоне СВО

Posted 12 декабря, 14:14
Published 12 декабря, 14:14
Modified 12 декабря, 14:16
Updated 12 декабря, 14:16
В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны участника спецоперации. Об этом сообщили в социальных сетях администрации района. Церемония прощания состоялась 11 декабря.
«11 декабря Ишимский район простился с Мининым Александром Сергеевичем, 1983 года рождения, участником специальной военной операции. Светлая, добрая память о нашем защитнике останется на долгие годы в сердцах земляков», — указано в сообщении администрации.