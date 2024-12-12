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Posted 12 декабря, 14:14

Published 12 декабря, 14:14

Modified 12 декабря, 14:16

Updated 12 декабря, 14:16

Выходец из Ишимского района погиб в зоне СВО

Выходец из Ишимского района погиб в зоне СВО

12 декабря 2024, 14:14
Фото: 1MI.
Прощание с Александром Мининым состоялось 11 декабря.

В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны участника спецоперации. Об этом сообщили в социальных сетях администрации района. Церемония прощания состоялась 11 декабря.

«11 декабря Ишимский район простился с Мининым Александром Сергеевичем, 1983 года рождения, участником специальной военной операции. Светлая, добрая память о нашем защитнике останется на долгие годы в сердцах земляков», — указано в сообщении администрации.
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Ранее стало известно о том, что в СВО погиб военком из Тюменской области.

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