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Posted 12 декабря, 10:30

Published 12 декабря, 10:30

Modified 12 декабря, 10:38

Updated 12 декабря, 10:38

Тоболяк сбежал на СВО, чтобы не платить алименты

Креативный подход. Тоболяк сбежал на СВО, чтобы не платить алименты

12 декабря 2024, 10:30
Фото: 1MI.

Тоболяк сбежал на СВО, чтобы не платить алименты

Житель города Тобольск, обвиняемый в неуплате алиментов предстал перед трудным выбором. За долги перед детьми ему маячила тюрьма. Однако, вместо того, чтобы рассчитаться, мужчина решил сделать ход конем. Он подписал контракт с Минобороны.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на службу судебных приставов, мужчина должен был 750 тысяч рублей алиментов своей бывшей теще на содержание детей. Однако, от выплаты суммы мужчина отказался.

Сначала нарушителя приговорили к общественным работам. Однако и тогда он отказался выполнять требование суда. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело, за счет которого мужчине грозил солидный тюремный срок. Денег у него по-прежнему не было, поэтому мужчина решил поступить креативно. Подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, решив, что там сможет заработать деньги, которые уйдут в уплату долга.

В ведомстве также уточнили, что жена мужчины умерла несколько лет назад, а один тащить на себе детей он не захотел, отчего они и перешли теще. Теперь выплачиваться долг будет за счет тех доходов, которые мужчина будет получать, проходя службу в зоне специальной военной операции.

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