Креативный подход. Тоболяк сбежал на СВО, чтобы не платить алименты

Сначала нарушителя приговорили к общественным работам. Однако и тогда он отказался выполнять требование суда. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело, за счет которого мужчине грозил солидный тюремный срок. Денег у него по-прежнему не было, поэтому мужчина решил поступить креативно. Подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, решив, что там сможет заработать деньги, которые уйдут в уплату долга.