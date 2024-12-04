nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 09:12

Published 4 декабря, 09:12

Modified 4 декабря, 09:14

Updated 4 декабря, 09:14

В зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска.

Выполнял важнейшую миссию: в зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска

4 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI. В зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска.

В зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска

Сюжет
Бойцы СВО
Данил Кинс, уроженец Ялуторовска, отправился на службу в зону проведения специальной военной операции 26 апреля текущего года. В ходе боевых действий он выполнял задачи в качестве штурмовика в составе мотострелкового отряда. Во время выполнения одной из боевых задач молодой человек погиб.

Данил Кинс родился 4 мая 2003 года в Ялуторовске. Жители города отзываются о парне как об отзывчивом, честолюбивом и справедливом парне. Товарищи рассказывают, что вместе с ним обучались в ВПК «Русь».

26 апреля 2024 года парень заключил контракт с Министерством обороны и отправился на службу в мотострелковый отряд в звании рядового. В ходе боевых действий он получил ранение не совместимые с жизнью.

«Наш соотечественник продемонстрировал исключительную храбрость и преданность делу. В условиях смертельной опасности Данил Валерьевич, как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — остановить распространение нацистской идеологии на границах нашей страны», — сообщили в администрации Ялуторовска.

В четверг, 5 декабря, в 12:00 в Сретенском соборе пройдёт церемония прощания с Данилом.

Тобольчан, погибших в зоне СВО, посмертно наградили орденами Мужества. ФОТО
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погиб военный комиссар Ялуторовска Родион Хабаров. Он не распространялся о своём решении отправиться в зону специальной военной операции.

Читайте также:
Трагичный октябрь: сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВОМорпеха из Тюмени убило беспилотником в Курской областиСемья тюменского военного бьется за деньги с его женой. Он женился за 3 дня до гибели
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Смерть#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика