Выполнял важнейшую миссию: в зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска

Posted 4 декабря, 09:12
Published 4 декабря, 09:12
Modified 4 декабря, 09:14
Updated 4 декабря, 09:14
Данил Кинс родился 4 мая 2003 года в Ялуторовске. Жители города отзываются о парне как об отзывчивом, честолюбивом и справедливом парне. Товарищи рассказывают, что вместе с ним обучались в ВПК «Русь».
26 апреля 2024 года парень заключил контракт с Министерством обороны и отправился на службу в мотострелковый отряд в звании рядового. В ходе боевых действий он получил ранение не совместимые с жизнью.
«Наш соотечественник продемонстрировал исключительную храбрость и преданность делу. В условиях смертельной опасности Данил Валерьевич, как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — остановить распространение нацистской идеологии на границах нашей страны», — сообщили в администрации Ялуторовска.
В четверг, 5 декабря, в 12:00 в Сретенском соборе пройдёт церемония прощания с Данилом.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погиб военный комиссар Ялуторовска Родион Хабаров. Он не распространялся о своём решении отправиться в зону специальной военной операции.