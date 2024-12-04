Выполнял важнейшую миссию: в зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска

В зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска

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Данил Кинс, уроженец Ялуторовска, отправился на службу в зону проведения специальной военной операции 26 апреля текущего года. В ходе боевых действий он выполнял задачи в качестве штурмовика в составе мотострелкового отряда. Во время выполнения одной из боевых задач молодой человек погиб.