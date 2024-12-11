В СВО погиб военком из Тюменской области

Posted 11 декабря, 05:49
Published 11 декабря, 05:49
Modified 11 декабря, 05:51
Updated 11 декабря, 05:51
«Церемония прощания пройдет с 10:30 до 11:40. Отпевание начнется в 12:00 в Сретенском Соборе», — сообщили в администрации города.
Родион Хабаров получил смертельное ранение в зоне СВО 3 декабря 2024 года. Участие в спецоперации он принимал с осени этого года.
Военком был потомственным моряком, служил на атомной подлодке. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище. В 2013 году занял должность старшего офицера отдела подготовки и применения ВМФ военно-морского управления Восточного военного округа. В 2019 году уволился из Вооруженных сил РФ и вернулся в Ялуторовск, где работал начальником районного военкомата.
В этом году Родиону Хабарову исполнилось 47 лет. У военного остались супруга, сын и дочь.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске похоронили погибшего в зоне СВО 21-летнего Данила Кинса. В зоне боевых действий он находился с апреля этого года.