В СВО погиб военком из Тюменской области

Военком был потомственным моряком, служил на атомной подлодке. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище. В 2013 году занял должность старшего офицера отдела подготовки и применения ВМФ военно-морского управления Восточного военного округа. В 2019 году уволился из Вооруженных сил РФ и вернулся в Ялуторовск, где работал начальником районного военкомата.