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Posted 11 декабря, 05:49

Published 11 декабря, 05:49

Modified 11 декабря, 05:51

Updated 11 декабря, 05:51

Военкома из Тюменской области, погибшего на СВО, похоронят 12 декабря

В СВО погиб военком из Тюменской области

11 декабря 2024, 05:49
Фото: 1MI.

Военкома из Тюменской области, погибшего на СВО, похоронят 12 декабря

Сюжет
Бойцы СВО
Церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции комиссаром по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Тюменской области Родионом Хабаровым состоится 12 декабря в городском Дворце культуры.
«Церемония прощания пройдет с 10:30 до 11:40. Отпевание начнется в 12:00 в Сретенском Соборе», — сообщили в администрации города.

Родион Хабаров получил смертельное ранение в зоне СВО 3 декабря 2024 года. Участие в спецоперации он принимал с осени этого года.

Фото: Администрация Ялуторовска

Военком был потомственным моряком, служил на атомной подлодке. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище. В 2013 году занял должность старшего офицера отдела подготовки и применения ВМФ военно-морского управления Восточного военного округа. В 2019 году уволился из Вооруженных сил РФ и вернулся в Ялуторовск, где работал начальником районного военкомата.

В этом году Родиону Хабарову исполнилось 47 лет. У военного остались супруга, сын и дочь.

В зоне СВО погиб 22-летний тюменский строитель
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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске похоронили погибшего в зоне СВО 21-летнего Данила Кинса. В зоне боевых действий он находился с апреля этого года.

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