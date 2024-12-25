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Posted 25 декабря, 17:29

Published 25 декабря, 17:29

Modified 25 декабря, 17:31

Updated 25 декабря, 17:31

«На небе стало больше ангелом одним»: В зоне СВО героически погиб житель Тобольска

«На небе стало больше ангелом одним»: В зоне СВО героически погиб житель Тобольска

25 декабря 2024, 17:29
Фото: 1MI.
Жизнь военного оборвалась на 31-м году жизни.

С тяжелым сердцем сообщаем, что в ходе специальной военной операции, выполняя свой служебный долг, героически погиб Быков Николай Сергеевич, родившийся 25 октября 1994 года, говорится в публикации телеграм-канала «Типичный Тобольск».

Родные отмечают, что Николай был любимым сыном, заботливым мужем, преданным отцом, братом, племянником и верным другом. Николай был светлым и жизнерадостным человеком, который оставил яркий след в сердцах всех, кто его знал.

По случаю смерти родный военного опубликовали трогательное стихотворение:

«Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!».

Прощание с Николаем состоится 27 декабря 2024 года в ритуальном зале (3б мкр) с 11:00 до 12:00. Похороны пройдут на Алемасовском кладбище на «Аллее славы».

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Ранее мы писали, что вдовы погибших на СВО тюменцев не могут получить положенные по закону выплаты.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Смерть#СВО#Участники СВО
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